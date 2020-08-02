Изысканные жареные кабачки: небанальный рецепт

Кабачки может сделать изысканными один ингредиент.
В Украине жареные кабачки обычно готовят самым простым способом и подают с майонезом или со сметаной и измельченным чесноком.
Это летнее блюдо можно сделать изысканным и небанальным, добавив один ингредиент – сыр дорблю.
Главред решил поделиться простым, изысканным и небанальным рецептом жареных кабачков.
Небанальные жареные кабачки – рецепт
Ингредиенты:
- Кабачки;
- Соль;
- Мука;
- Растительное масло;
- Сыр дорблю.
Как приготовить небанальные кабачки жареные
Порежьте кабачки кружочками толщиной около 1 см и выложите на рабочую поверхность. Присыпьте кабачки с обеих сторон солью.
Налейте на сковороду небольшое количество растительного масла. Пока масло разогревается, обваляйте кабачки с обеих сторон в муке.
Выложите кабачки в разогретое масло и обжарьте с обеих сторон до готовности.
Читайте такжеКабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зимуКогда кабачки будут готовы, выложите на них кусочки сыра дорблю, а потом закройте сковороду крышкой. Когда сыр расплавится, заберите жареные кабачки со сковороды.