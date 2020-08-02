Изысканные жареные кабачки: небанальный рецепт

Кабачки можно приготовить с сыром дорблю / УНИАН

В Украине жареные кабачки обычно готовят самым простым способом и подают с майонезом или со сметаной и измельченным чесноком.

Это летнее блюдо можно сделать изысканным и небанальным, добавив один ингредиент – сыр дорблю.

Главред решил поделиться простым, изысканным и небанальным рецептом жареных кабачков.

Небанальные жареные кабачки – рецепт

Ингредиенты:

Кабачки;

Соль;

Мука;

Растительное масло;

Сыр дорблю.

Как приготовить небанальные кабачки жареные

Порежьте кабачки кружочками толщиной около 1 см и выложите на рабочую поверхность. Присыпьте кабачки с обеих сторон солью.

Налейте на сковороду небольшое количество растительного масла. Пока масло разогревается, обваляйте кабачки с обеих сторон в муке.

Выложите кабачки в разогретое масло и обжарьте с обеих сторон до готовности.

Читайте такжеКабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зимуКогда кабачки будут готовы, выложите на них кусочки сыра дорблю, а потом закройте сковороду крышкой. Когда сыр расплавится, заберите жареные кабачки со сковороды.