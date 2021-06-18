Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут

Вкусные маринованные кабачки / bhub.com.ua

Кабачки – очень популярный продукт для консервации. В сезон овощей советуем приготовить простую и быструю, в то же время очень вкусную закуску из молоденьких кабачков с чесноком и укропом.

Аппетитные и хрустящие колечки этого овоща в кисло-сладком ароматном маринаде отлично дополнят самые разные блюда из мяса, рыбы, картофеля не только в обычные дни, но и разнообразят праздничный стол по любому поводу.

Главред расскажет рецепт вкусных маринованых кабачков.

Маринованные кабачки - рецепт приготовления

Вам понадобиться:

Кабачок - 3 кг

Чеснок - 100 г

Масло растительное - 1 ст.

Соль - 1,5 ст. ложки

Сахар - 2 ст. ложки

Уксус 9% - 170 г

Хрен – 1-2 листа

Укроп – ветка

Петрушка – 2-3 веточки

Душистый перец горошком – 5 шт.

Перец острый – 2-3 колечка

Лавровый лист – 1 шт.

Лук – 3-5 колечек

Кабачки режем кружочками, складываем в глубокую миску, добавляем растительное масло, уксус, соль, сахар, чеснок и маринуем 3 часа.

На дно литровых банок кладем лавровый лист, 2-3 колечка острого перца, 5 горошин душистого перца, лук – 3-5 колечек, ветку укропа, 2-3 ветки петрушки, листья хрена. Наполняем банки кабачками и заливаем получившимся маринадом.

Стерилизуем каждую банку 15-20 минут и закрываем.