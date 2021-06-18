Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления

Кабачки, маринованные на зиму получаются соблазнительно хрустящие и безумно вкусные.
Кабачки – очень популярный продукт для консервации. В сезон овощей советуем приготовить простую и быструю, в то же время очень вкусную закуску из молоденьких кабачков с чесноком и укропом.
Аппетитные и хрустящие колечки этого овоща в кисло-сладком ароматном маринаде отлично дополнят самые разные блюда из мяса, рыбы, картофеля не только в обычные дни, но и разнообразят праздничный стол по любому поводу.
Главред расскажет рецепт вкусных маринованых кабачков.
Маринованные кабачки - рецепт приготовления
Вам понадобиться:
- Кабачок - 3 кг
- Чеснок - 100 г
- Масло растительное - 1 ст.
- Соль - 1,5 ст. ложки
- Сахар - 2 ст. ложки
- Уксус 9% - 170 г
- Хрен – 1-2 листа
- Укроп – ветка
- Петрушка – 2-3 веточки
- Душистый перец горошком – 5 шт.
- Перец острый – 2-3 колечка
- Лавровый лист – 1 шт.
- Лук – 3-5 колечек
Кабачки режем кружочками, складываем в глубокую миску, добавляем растительное масло, уксус, соль, сахар, чеснок и маринуем 3 часа.
На дно литровых банок кладем лавровый лист, 2-3 колечка острого перца, 5 горошин душистого перца, лук – 3-5 колечек, ветку укропа, 2-3 ветки петрушки, листья хрена. Наполняем банки кабачками и заливаем получившимся маринадом.
Стерилизуем каждую банку 15-20 минут и закрываем.