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Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления

18 июня 2021, 16:22

Кабачки, маринованные на зиму получаются соблазнительно хрустящие и безумно вкусные.

Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Кабачки
Вкусные маринованные кабачки / bhub.com.ua

Кабачки – очень популярный продукт для консервации. В сезон овощей советуем приготовить простую и быструю, в то же время очень вкусную закуску из молоденьких кабачков с чесноком и укропом.

Аппетитные и хрустящие колечки этого овоща в кисло-сладком ароматном маринаде отлично дополнят самые разные блюда из мяса, рыбы, картофеля не только в обычные дни, но и разнообразят праздничный стол по любому поводу.

Главред расскажет рецепт вкусных маринованых кабачков.

Маринованные кабачки - рецепт приготовления

Вам понадобиться:

  • Кабачок - 3 кг
  • Чеснок - 100 г
  • Масло растительное - 1 ст.
  • Соль - 1,5 ст. ложки
  • Сахар - 2 ст. ложки
  • Уксус 9% - 170 г
  • Хрен – 1-2 листа
  • Укроп – ветка
  • Петрушка – 2-3 веточки
  • Душистый перец горошком – 5 шт.
  • Перец острый – 2-3 колечка
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Лук – 3-5 колечек

Кабачки режем кружочками, складываем в глубокую миску, добавляем растительное масло, уксус, соль, сахар, чеснок и маринуем 3 часа.

На дно литровых банок кладем лавровый лист, 2-3 колечка острого перца, 5 горошин душистого перца, лук – 3-5 колечек, ветку укропа, 2-3 ветки петрушки, листья хрена. Наполняем банки кабачками и заливаем получившимся маринадом.

Стерилизуем каждую банку 15-20 минут и закрываем.

рецепты кабачки
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