Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минут

Салат с весенней зеленью рецепт / ua.depositphotos.com

На носу уже лето и время правильного питания. Вкусный и полезный салат можно приготовить всего из трех ингредиентов.

Этот рецепт очень любят использовать в меню для здорового питания.

Огурцы, тунец и кукуруза - продукты, которые принесут большую пользу вашему организму.

Простой салат за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 5 штук

Яйца отварные - 2 штуки

Тунец в собственном соку

Кукуруза

Греческий йогурт

Соль

Яйца отварить, почистить и порезать кубиками.

Огурцы нарезать брусочками.

С кукурузы сливаем жидкость и добавляем в салат к огурцам и яйцам.

Тунец нужно разделить на кусочки, добавить к салату и перемешать.

Три ложки греческого йогурта смешать с щепоткой соли и полить салат.

Можно для заправки взять домашний майонез 2 ложки и чайную ложку горчицы.

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