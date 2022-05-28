Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минут

Превосходно вкусный весенний салат с зеленью.
На носу уже лето и время правильного питания. Вкусный и полезный салат можно приготовить всего из трех ингредиентов.
Этот рецепт очень любят использовать в меню для здорового питания.
Огурцы, тунец и кукуруза - продукты, которые принесут большую пользу вашему организму.
Простой салат за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 5 штук
- Яйца отварные - 2 штуки
- Тунец в собственном соку
- Кукуруза
- Греческий йогурт
- Соль
Яйца отварить, почистить и порезать кубиками.
Огурцы нарезать брусочками.
С кукурузы сливаем жидкость и добавляем в салат к огурцам и яйцам.
Тунец нужно разделить на кусочки, добавить к салату и перемешать.
Три ложки греческого йогурта смешать с щепоткой соли и полить салат.
Можно для заправки взять домашний майонез 2 ложки и чайную ложку горчицы.
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Автор: Маша Тупченко