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Самый вкусный салат Божественный рай на Новый год 2023: рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

19 декабря 2022, 10:17
Как приготовить вкусный салат на Новый год 2023 с кукурузой. Превосходно вкусный рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
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Салат с кукурузой на новый год рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим к Новому году божественный салат с кукурузой и тунцом. Превосходный вкус, который удивит всех ваших близких.

Покровитель 2023 года Кролик останется в восторге от вашего новогоднего стола с таким рецептом.

Лучше рецепта салата для новогоднего стола и не найти.

Обалденный салат с кукурузой и тунцом - рецепт

Вам понадобится:

  • Тунец - 1-2 банки
  • Лук - 1 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Картошка - 3 шт
  • Кукуруза - 1 большая банка
  • Сыр колбасный - 100 гр
  • Майонез
  • Яйца
  • Укроп
  • Соль

Картошку помыть и отварить в мундирах.

Морковку и яйца также отварить до готовности.

Баночки тунца открыть, слить жидкость и размять вилкой.

Можно тунец мелко порезать.

Лук почистить, мелко порезать и добавить 1 столовую ложку лимонного сока, чтобы вся горечь ушла.

Отварную картошку и морковку натереть на большой терке.

Колбасный сыр на мелкой.

Отварные яйца остудить, почистить и измельчить.

Салат нужно собирать слоями, каждый слой промазать майонезом.

Нижний слой картофель, далее тунец, лук, снова картофель, немного посолить, морковь, тертый сыр, яйца. Украсить салат сладкой кукурузой и укропом.

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