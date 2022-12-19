Самый вкусный салат Божественный рай на Новый год 2023: рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

Как приготовить вкусный салат на Новый год 2023 с кукурузой. Превосходно вкусный рецепт.

Время приготовления: Время приготовления: 7 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут

Салат с кукурузой на новый год рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим к Новому году божественный салат с кукурузой и тунцом. Превосходный вкус, который удивит всех ваших близких.

Покровитель 2023 года Кролик останется в восторге от вашего новогоднего стола с таким рецептом.

Лучше рецепта салата для новогоднего стола и не найти.

Обалденный салат с кукурузой и тунцом - рецепт

Вам понадобится:

Тунец - 1-2 банки

Лук - 1 шт

Морковка - 1 шт

Картошка - 3 шт

Кукуруза - 1 большая банка

Сыр колбасный - 100 гр

Майонез

Яйца

Укроп

Соль

Картошку помыть и отварить в мундирах.

Морковку и яйца также отварить до готовности.

Баночки тунца открыть, слить жидкость и размять вилкой.

Можно тунец мелко порезать.

Лук почистить, мелко порезать и добавить 1 столовую ложку лимонного сока, чтобы вся горечь ушла.

Отварную картошку и морковку натереть на большой терке.

Колбасный сыр на мелкой.

Отварные яйца остудить, почистить и измельчить.

Салат нужно собирать слоями, каждый слой промазать майонезом.

Нижний слой картофель, далее тунец, лук, снова картофель, немного посолить, морковь, тертый сыр, яйца. Украсить салат сладкой кукурузой и укропом.

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