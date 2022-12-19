Самый вкусный салат Божественный рай на Новый год 2023: рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

Готовим к Новому году божественный салат с кукурузой и тунцом. Превосходный вкус, который удивит всех ваших близких.
Покровитель 2023 года Кролик останется в восторге от вашего новогоднего стола с таким рецептом.
Лучше рецепта салата для новогоднего стола и не найти.
Обалденный салат с кукурузой и тунцом - рецепт
Вам понадобится:
- Тунец - 1-2 банки
- Лук - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Картошка - 3 шт
- Кукуруза - 1 большая банка
- Сыр колбасный - 100 гр
- Майонез
- Яйца
- Укроп
- Соль
Картошку помыть и отварить в мундирах.
Морковку и яйца также отварить до готовности.
Баночки тунца открыть, слить жидкость и размять вилкой.
Можно тунец мелко порезать.
Лук почистить, мелко порезать и добавить 1 столовую ложку лимонного сока, чтобы вся горечь ушла.
Отварную картошку и морковку натереть на большой терке.
Колбасный сыр на мелкой.
Отварные яйца остудить, почистить и измельчить.
Салат нужно собирать слоями, каждый слой промазать майонезом.
Нижний слой картофель, далее тунец, лук, снова картофель, немного посолить, морковь, тертый сыр, яйца. Украсить салат сладкой кукурузой и укропом.
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