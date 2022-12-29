Безупречный крабовый салат на Новый год 2023: королевский рецепт за 100 гривен

Готовим с нами безупречный салат на Новый год из крабовых палочек. Чтобы задобрить покровителя года, предлагаем приготовить крабовый салат с капустой и кукурузой.
Удивительно сочетание ингредиентов сделает блюдо на Новый год непревзойденно вкусным.
Такой рецепт очень бюджетный, если готовить салат на 4 человек.
Изумительный салат на Новый год крабовые палочки с капустой и кукурузой - рецепт
Вам понадобится:
- Палочки крабовые - 8 шт
- Капуста пекинская или листья салата - 200 гр
- Яйца - 2 шт
- Огурцы - 1 шт
- Кукуруза - 4 столовые ложки
- Майонез
- Укроп
- Соль
Яйца помыть и отварить до готовности.
Пекинскую капусту вымыть и тоненько нашинковать.
Огурец желательно выбирать свежий. Почистить от кожуры и порезать кубиками.
Отварные яйца почистить, и измельчить сеточкой для овощей.
Из кукурузы слить жидкость и добавить в салат.
Крабовые палочки почистить от пленки и порезать небольшими брусочками.
Все ингредиенты соединить, посолить и заправить домашним майонезом.
Можно полить греческим йогуртом или добавить горчицу в зернах.
Вкуснейший салат с крабовыми палочками и ананасом - рецепт
Вам понадобится:
- 1 упаковка крабовых палочек
- 100 грамм твердого сыра
- 1 стакан риса
- 7 колец консервированного ананаса
- укроп
- майоне
Рис промыть под проточной водой и отварить до готовности.
После приготовления промыть рис и обязательно остудить.
Ананасы нарезаем кубиками.
Палочки крабовые порезать небольшими кружками.
Сыр натереть на терке.
Смешать рис, крабовые палочки, ананасы, зелень и сыр.
По желанию посолить и перемешать новогодний салат с майонезом.
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