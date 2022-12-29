Безупречный крабовый салат на Новый год 2023: королевский рецепт за 100 гривен

Изысканный рецепт салата с крабовыми палочками и кукурузой на Новый год 2023 для всей семьи.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 4 порции Кухня Кухня Интернациональная

Салат крабовый с кукурузой на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com, goodfon.ru

Готовим с нами безупречный салат на Новый год из крабовых палочек. Чтобы задобрить покровителя года, предлагаем приготовить крабовый салат с капустой и кукурузой.

Удивительно сочетание ингредиентов сделает блюдо на Новый год непревзойденно вкусным.

Такой рецепт очень бюджетный, если готовить салат на 4 человек.

Изумительный салат на Новый год крабовые палочки с капустой и кукурузой - рецепт

Вам понадобится:

Палочки крабовые - 8 шт

Капуста пекинская или листья салата - 200 гр

Яйца - 2 шт

Огурцы - 1 шт

Кукуруза - 4 столовые ложки

Майонез

Укроп

Соль

Яйца помыть и отварить до готовности.

Пекинскую капусту вымыть и тоненько нашинковать.

Огурец желательно выбирать свежий. Почистить от кожуры и порезать кубиками.

Отварные яйца почистить, и измельчить сеточкой для овощей.

Из кукурузы слить жидкость и добавить в салат.

Крабовые палочки почистить от пленки и порезать небольшими брусочками.

Все ингредиенты соединить, посолить и заправить домашним майонезом.

Можно полить греческим йогуртом или добавить горчицу в зернах.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками / ua.depositphotos.com

Вкуснейший салат с крабовыми палочками и ананасом - рецепт

Вам понадобится:

1 упаковка крабовых палочек

100 грамм твердого сыра

1 стакан риса

7 колец консервированного ананаса

укроп

майоне

Рис промыть под проточной водой и отварить до готовности.

После приготовления промыть рис и обязательно остудить.

Ананасы нарезаем кубиками.

Палочки крабовые порезать небольшими кружками.

Сыр натереть на терке.

Смешать рис, крабовые палочки, ананасы, зелень и сыр.

По желанию посолить и перемешать новогодний салат с майонезом.

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