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Безупречный крабовый салат на Новый год 2023: королевский рецепт за 100 гривен

29 декабря 2022, 20:21
Изысканный рецепт салата с крабовыми палочками и кукурузой на Новый год 2023 для всей семьи.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
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Салат крабовый с кукурузой на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com, goodfon.ru

Готовим с нами безупречный салат на Новый год из крабовых палочек. Чтобы задобрить покровителя года, предлагаем приготовить крабовый салат с капустой и кукурузой.

Удивительно сочетание ингредиентов сделает блюдо на Новый год непревзойденно вкусным.

Такой рецепт очень бюджетный, если готовить салат на 4 человек.

Изумительный салат на Новый год крабовые палочки с капустой и кукурузой - рецепт

Вам понадобится:

  • Палочки крабовые - 8 шт
  • Капуста пекинская или листья салата - 200 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Огурцы - 1 шт
  • Кукуруза - 4 столовые ложки
  • Майонез
  • Укроп
  • Соль

Яйца помыть и отварить до готовности.

Пекинскую капусту вымыть и тоненько нашинковать.

Огурец желательно выбирать свежий. Почистить от кожуры и порезать кубиками.

Отварные яйца почистить, и измельчить сеточкой для овощей.

Из кукурузы слить жидкость и добавить в салат.

Крабовые палочки почистить от пленки и порезать небольшими брусочками.

Все ингредиенты соединить, посолить и заправить домашним майонезом.

Можно полить греческим йогуртом или добавить горчицу в зернах.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками
Салат с кукурузой и крабовыми палочками / ua.depositphotos.com

Вкуснейший салат с крабовыми палочками и ананасом - рецепт

Вам понадобится:

  • 1 упаковка крабовых палочек
  • 100 грамм твердого сыра
  • 1 стакан риса
  • 7 колец консервированного ананаса
  • укроп
  • майоне

Рис промыть под проточной водой и отварить до готовности.

После приготовления промыть рис и обязательно остудить.

Ананасы нарезаем кубиками.

Палочки крабовые порезать небольшими кружками.

Сыр натереть на терке.

Смешать рис, крабовые палочки, ананасы, зелень и сыр.

По желанию посолить и перемешать новогодний салат с майонезом.

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