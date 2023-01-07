Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не знал

Салат Винегрет готовили очень давно. Рецептов овощного салата очень много, но всего один ингредиент сделает Винегрет божественным.
Такой рецепт Винегрета готовили еще наши бабушки и добавляли туда небольшой кусочек лимона.
Винегрет получается с изысканным и необычным вкусом.
Салат Винегрет - пошаговый рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 2-3 шт
- Свекла - 1 шт большая
- Огурцы - 2 -3 шт
- Яблоко - 1 шт
- Лимон
- Уксус
- Соль
- Зелень
Картошку и свеклу помыть. Отварить овощи на Винегрет.
Яблоко почистить, порезать небольшими кусочками.
Соленые огурцы нарезаем мелко.
Огурцы и яблоки смешать, полить немного уксусом.
Лимон помыть и отрезать небольшой кусочек.
Свеклу и картофель остудить, почистить и порезать кубиками.
Укроп, петрушку помыть и мелко порезать.
Сложить все ингредиенты на Винегрет в салатник и полить лимоном.
Винегрет немного посолить и можно заправить оливковым маслом.
Накрыть салатник пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1 час.
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