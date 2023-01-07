Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не знал

Как приготовить вкусный Винегрет по новому рецепту, чтобы все ахнули от вкуса.

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Украинская

Салат винегрет рецепт / freepik.com

Салат Винегрет готовили очень давно. Рецептов овощного салата очень много, но всего один ингредиент сделает Винегрет божественным.

Такой рецепт Винегрета готовили еще наши бабушки и добавляли туда небольшой кусочек лимона.

Винегрет получается с изысканным и необычным вкусом.

Салат Винегрет - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 2-3 шт

Свекла - 1 шт большая

Огурцы - 2 -3 шт

Яблоко - 1 шт

Лимон

Уксус

Соль

Зелень

Картошку и свеклу помыть. Отварить овощи на Винегрет.

Яблоко почистить, порезать небольшими кусочками.

Соленые огурцы нарезаем мелко.

Огурцы и яблоки смешать, полить немного уксусом.

Лимон помыть и отрезать небольшой кусочек.

Свеклу и картофель остудить, почистить и порезать кубиками.

Укроп, петрушку помыть и мелко порезать.

Сложить все ингредиенты на Винегрет в салатник и полить лимоном.

Винегрет немного посолить и можно заправить оливковым маслом.

Накрыть салатник пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1 час.

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