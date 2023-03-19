Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецепту

Невероятный салат Селедка в шубе по-новому рецепту. Быстрый и постный салатик, который подойдет для вашего праздника.

Время приготовления: Время приготовления: 180 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 20 минут Порции Порции 8 порции

Селедка под шубой новый рецепт / ua.depositphotos.com

Салат Селедка под шубой обожаемый рецепт многими хозяйками. Сегодня предлагаем узнать безумный рецепт Селедочки в шубе без майонеза.

Новая Шуба, салат который покорит всех ваших гостей с первого раза. Гости точно будут просить еще добавки.

Готовить такой салатик очень просто.

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Новая Шуба - рецепт салата

Вам понадобится:

Листья нори - 2 шт

Селедка - 120 гр

Картошка - 1 шт

Морковка - 1 шт

Свекла - 2 шт

Лук зеленый - 2 шт

Горчица в зернах

Соль

Отварить заранее свеклу, картошку и морковку. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Лук мелко порезать, можно добавить немного укропа.

На стол переложить коврик для суши (циновку) застелить обязательно пищевой пленкой.

Сверху переложить 1 лист нори, немного сбрызнуть его водой.

Далее свеклу и обязательно посолить по вкусу.

Следующий слой морковка, лук, картошка, селедочка.

Селедочку предварительно почистить и порезать небольшими кусочками.

На селедку выложить 2 чайные ложки горчицы в зернах, добавить лук.

Заворачиваем Шубу по-новому и отправляем в холодильник на 2 часа.

Перед подачей порезать Салат Шуба без майонеза на порции.

Из 1 листа нори получается 5-6 частей.

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