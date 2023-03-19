Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецепту

Салат Селедка под шубой обожаемый рецепт многими хозяйками. Сегодня предлагаем узнать безумный рецепт Селедочки в шубе без майонеза.
Новая Шуба, салат который покорит всех ваших гостей с первого раза. Гости точно будут просить еще добавки.
Готовить такой салатик очень просто.
Новая Шуба - рецепт салата
Вам понадобится:
- Листья нори - 2 шт
- Селедка - 120 гр
- Картошка - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Свекла - 2 шт
- Лук зеленый - 2 шт
- Горчица в зернах
- Соль
Отварить заранее свеклу, картошку и морковку. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Лук мелко порезать, можно добавить немного укропа.
На стол переложить коврик для суши (циновку) застелить обязательно пищевой пленкой.
Сверху переложить 1 лист нори, немного сбрызнуть его водой.
Далее свеклу и обязательно посолить по вкусу.
Следующий слой морковка, лук, картошка, селедочка.
Селедочку предварительно почистить и порезать небольшими кусочками.
На селедку выложить 2 чайные ложки горчицы в зернах, добавить лук.
Заворачиваем Шубу по-новому и отправляем в холодильник на 2 часа.
Перед подачей порезать Салат Шуба без майонеза на порции.
Из 1 листа нори получается 5-6 частей.
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