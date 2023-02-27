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Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзя

27 февраля 2023, 15:58
Постные салаты на Великий пост 2023. Вкусные рецепты для всей семьи, которые готовить очень просто.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинаская
Салаты на Великий пост рецепты
Салаты на Великий пост рецепты / ua.depositphotos.com

Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и продлится до 15 апреля. Чтобы в это время правильно и полезно питаться, предлагаем узнать вкусные рецепты постных салатов.

Постные салаты готовить очень просто. Такие рецепты подойдут не только к Великому посту, но даже на праздничный стол.

Легкие и вкусные ингредиенты, которые замечательно сочетаются.

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Салат из картошки с грибами на Великий пост - рецепт

Постный салат с картошкой рецепт
Постный салат с картошкой рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Картошка - 2 шт
  • Перец болгарский - 1 шт
  • Листья салата
  • Оливковое масло
  • Грибы маринованные

Картошку отварить в мундире. Остудить, почистить и мелко порезать кубиками.

Болгарский перец почистить, удалить семечки и порезать кубиками.

Листья салат помыть, просушить и порвать на кусочки в глубокую тарелку.

К салату добавить картошку и болгарский перец.

Маринованные грибы порезать на половинки и отправить в постный салат.

Добавить соль и оливковое масло. Хорошо перемешать и подавать к столу.

Постный салат из капусты - рецепт

Постный салат из капусты рецепт
Постный салат из капусты рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Капуста свежая
  • Лимон
  • Болгарский перец
  • Соль

Капусту хорошо помыть, порезать пополам. Мелко нашинковать капусту, переложить в глубокую тарелку и помять руками.

Болгарский перец помыть, почистить и порезать соломкой.

Смешать капусту, болгарский перец и заправить оливковым маслом.

Перед подачей постного салата из капусты посолить.

Далее разрезать лимон и полить салат лимонным соком.

Салат на Великий пост из свеклы - рецепт

Постный салат из свеклы рецепт
Постный салат из свеклы рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Свекла отварная - 2 шт среднего размера
  • Картошка - 3 шт
  • Кукуруза
  • Лук зеленый
  • Соль

Картошку и свеклу предварительно отварить и остудить.

Нарезаем овощи на салат тонкой соломкой и сразу солим.

Мелко порезать зеленый лук.

С кукурузы слить всю жидкость и добавить в салат.

Заправить постный салат можно кукурузным маслом.

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