Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзя

Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и продлится до 15 апреля. Чтобы в это время правильно и полезно питаться, предлагаем узнать вкусные рецепты постных салатов.
Постные салаты готовить очень просто. Такие рецепты подойдут не только к Великому посту, но даже на праздничный стол.
Легкие и вкусные ингредиенты, которые замечательно сочетаются.
Салат из картошки с грибами на Великий пост - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 2 шт
- Перец болгарский - 1 шт
- Листья салата
- Оливковое масло
- Грибы маринованные
Картошку отварить в мундире. Остудить, почистить и мелко порезать кубиками.
Болгарский перец почистить, удалить семечки и порезать кубиками.
Листья салат помыть, просушить и порвать на кусочки в глубокую тарелку.
К салату добавить картошку и болгарский перец.
Маринованные грибы порезать на половинки и отправить в постный салат.
Добавить соль и оливковое масло. Хорошо перемешать и подавать к столу.
Постный салат из капусты - рецепт
Вам понадобится:
- Капуста свежая
- Лимон
- Болгарский перец
- Соль
Капусту хорошо помыть, порезать пополам. Мелко нашинковать капусту, переложить в глубокую тарелку и помять руками.
Болгарский перец помыть, почистить и порезать соломкой.
Смешать капусту, болгарский перец и заправить оливковым маслом.
Перед подачей постного салата из капусты посолить.
Далее разрезать лимон и полить салат лимонным соком.
Салат на Великий пост из свеклы - рецепт
Вам понадобится:
- Свекла отварная - 2 шт среднего размера
- Картошка - 3 шт
- Кукуруза
- Лук зеленый
- Соль
Картошку и свеклу предварительно отварить и остудить.
Нарезаем овощи на салат тонкой соломкой и сразу солим.
Мелко порезать зеленый лук.
С кукурузы слить всю жидкость и добавить в салат.
Заправить постный салат можно кукурузным маслом.
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