Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецепт

Невероятный салат Винегрет по-новому на Пасху 2023. Удивительный рецепт легкого блюда на праздничный стол.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Винегрет по-новому рецепт / ru.freepik.com

Совсем скоро любимый праздник Пасха. Чтобы в праздничному столу на Пасху приготовить вкусные и легкие блюда, Главред уже сейчас начинает делать подборку невероятно простых рецептов.

Невероятный салат, который в 10 раз вкуснее Винегрета, порадует всех любителей постных блюд.

Такой рецепт салата очень легкий. Вкусные овощи и невероятная заправка, которые делают блюдо безумно нежным.

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Легкий салат на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

Молодая капуста - 1 шт

Морковка - 2 шт

Свекла - 2 шт

Лук салатный - 1 шт

Кинза

Укроп

Оливковое масло

Горчица в зернах

Соль

Чеснок - по вкусу

Капусту помыть, почистить, порезать пополам. Мелко порезать капусту, переложить в глубокую тарелку.

Капусту посолить и помять руками. Дать ей постоять 10 минут.

Свеклу предварительно отварить до готовности. Почистить и натереть на крупной терке.

Морковь почистить, желательно покупать сладких сортов. Натереть также на крупной терке.

Свеклу и морковь добавить к капусте.

Салатный лук почистить, порезать кольцами и отправить в тарелку.

Кинзу и укроп помыть, порезать или измельчить блендером.

Оливковое масло смешать с 2 чайными ложками горчицы. Если любите чеснок, можно добавить к маслу.

Смешать заправку, полить салат на Пасху и хорошо перемешать.

По желанию можно добавить итальянские травы.

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