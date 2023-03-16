Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецепт

Совсем скоро любимый праздник Пасха. Чтобы в праздничному столу на Пасху приготовить вкусные и легкие блюда, Главред уже сейчас начинает делать подборку невероятно простых рецептов.
Невероятный салат, который в 10 раз вкуснее Винегрета, порадует всех любителей постных блюд.
Такой рецепт салата очень легкий. Вкусные овощи и невероятная заправка, которые делают блюдо безумно нежным.
Легкий салат на Пасху - рецепт
Вам понадобится:
- Молодая капуста - 1 шт
- Морковка - 2 шт
- Свекла - 2 шт
- Лук салатный - 1 шт
- Кинза
- Укроп
- Оливковое масло
- Горчица в зернах
- Соль
- Чеснок - по вкусу
Капусту помыть, почистить, порезать пополам. Мелко порезать капусту, переложить в глубокую тарелку.
Капусту посолить и помять руками. Дать ей постоять 10 минут.
Свеклу предварительно отварить до готовности. Почистить и натереть на крупной терке.
Морковь почистить, желательно покупать сладких сортов. Натереть также на крупной терке.
Свеклу и морковь добавить к капусте.
Салатный лук почистить, порезать кольцами и отправить в тарелку.
Кинзу и укроп помыть, порезать или измельчить блендером.
Оливковое масло смешать с 2 чайными ложками горчицы. Если любите чеснок, можно добавить к маслу.
Смешать заправку, полить салат на Пасху и хорошо перемешать.
По желанию можно добавить итальянские травы.
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