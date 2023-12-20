Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз Дракона

Новый год 2024 совсем скоро. Покровителем будет отважный - Зеленый Дракон.
Эксперты говорят, что такой салат может принести в дом достаток и счастье. Рецепт салата Глаз Дракона, который готовить очень просто.
Такой салат не только принесет успех, но и очень вкусное блюдо на вашем праздничном столе. Одним словом, Зеленый Дракон точно оценит такой рецепт.
Салат на Новый год 2024 Глаз Дракона - рецепт
Вам понадобится:
- Копченый окорок - 1 шт
- Картошка отварная - 2 шт
- Морковь отварная - 2 шт
- Маслины - 10 шт
- Яйца - 3 шт
- Лук - 1 шт
- Сахар - 1 столовая ложка
- Уксус - 1 столовая ложка
- Вода - 100 мл
- Майонез
- Соль, перец - по вкусу
- Укроп - большой пучок
Первым делом моем, чистим и режем лук. Лук желательно порезать мелко.
Переложить лук в небольшую тарелку, добавить уксус 9%, сахар и воду. Хорошо перемешать и дать луку замариноваться 15 минут.
Предварительно отварить картошку, морковь, яйца.
Копченый окорочок или копченое куриное филе мелко порезать на кубики.
Также порезать мелко маслины.
Блюдо для салата подготовить и в тарелке нарисовать форму глаза майонезом, чтобы легче было собирать салат.
Натереть на крупной терке картофель, переложить на блюдо, немного посолить и смазать майонезом.
Следующий слой копченая курица, которую мелко порезали. Смазать второй слой майонезом.
С лука слить весь маринад и переложить на копченую курочку.
2 отварных яйца очистить, отделить желтки от белков.
Натереть отдельно желтки и белки и украсить салат натертыми ингредиентами. Обильно смазать майонезом и сформировать ложкой Глаз Дракона.
В готовом салате зубочисткой делаем красивые разделения для зрачка глаза, как на фото.
Серединку украшаем маслинами. Далее желтками. Середину глаза заполнить натертой на мелкой терке морковью.
Мелко порезать укроп и украсить салат Глаз Дракона.
Смотрите видео, как приготовить салат Глаз Дракона рецепт:
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