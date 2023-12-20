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Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз Дракона

Мария Тупик
20 декабря 2023, 10:55
Такой салат на Новый год 2024 Глаз Дракона не только принесет успех, но и очень вкусное блюдо на вашем праздничном столе.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Шикарный салат на Новый год Глаз Дракона рецепт
Шикарный салат на Новый год Глаз Дракона рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с youtube

Новый год 2024 совсем скоро. Покровителем будет отважный - Зеленый Дракон.

Эксперты говорят, что такой салат может принести в дом достаток и счастье. Рецепт салата Глаз Дракона, который готовить очень просто.

Такой салат не только принесет успех, но и очень вкусное блюдо на вашем праздничном столе. Одним словом, Зеленый Дракон точно оценит такой рецепт.

Салат на Новый год 2024 Глаз Дракона - рецепт

Салат Глаз Дракона рецепт
Салат Глаз Дракона рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

  • Копченый окорок - 1 шт
  • Картошка отварная - 2 шт
  • Морковь отварная - 2 шт
  • Маслины - 10 шт
  • Яйца - 3 шт
  • Лук - 1 шт
  • Сахар - 1 столовая ложка
  • Уксус - 1 столовая ложка
  • Вода - 100 мл
  • Майонез
  • Соль, перец - по вкусу
  • Укроп - большой пучок

Первым делом моем, чистим и режем лук. Лук желательно порезать мелко.

Переложить лук в небольшую тарелку, добавить уксус 9%, сахар и воду. Хорошо перемешать и дать луку замариноваться 15 минут.

Предварительно отварить картошку, морковь, яйца.

Копченый окорочок или копченое куриное филе мелко порезать на кубики.

Также порезать мелко маслины.

Блюдо для салата подготовить и в тарелке нарисовать форму глаза майонезом, чтобы легче было собирать салат.

Натереть на крупной терке картофель, переложить на блюдо, немного посолить и смазать майонезом.

Следующий слой копченая курица, которую мелко порезали. Смазать второй слой майонезом.

С лука слить весь маринад и переложить на копченую курочку.

2 отварных яйца очистить, отделить желтки от белков.

Натереть отдельно желтки и белки и украсить салат натертыми ингредиентами. Обильно смазать майонезом и сформировать ложкой Глаз Дракона.

В готовом салате зубочисткой делаем красивые разделения для зрачка глаза, как на фото.

Как сделать Глаз Дракона салат рецепт
Как сделать Глаз Дракона салат рецепт / скриншот с youtube

Серединку украшаем маслинами. Далее желтками. Середину глаза заполнить натертой на мелкой терке морковью.

Мелко порезать укроп и украсить салат Глаз Дракона.

Смотрите видео, как приготовить салат Глаз Дракона рецепт:

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