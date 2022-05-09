Самая вкусная и хрустящая закуска из багета в которую влюбляются с первого кусочка

Закуска из багета рецепт / ua.depositphotos.com

Рецептов закусок на праздничный стол очень много, но всегда хочется приготовить быстрый и бюджетный стол. Предлагаем вам узнать закуску из багета, которая точно понравится вашим гостям.

Если у вас остался немного черствый багет, не стоит его выбрасывать.

Всего 20 минут вашего времени и сытное блюдо уже будет работать близких.

Кстати, вместо куриного филе в рецепте, можно использовать бекон.

Багет с куриным филе - рецепт

Вам понадобится:

Багет светлый - 1 шт

Филе - 1 штука или 100 гр бекона

Яйцо - 1 шт

Мука

Панировочные сухари

Пармезан

Моцарелла

Зелень

Филе порезать небольшими кусочками и обжарить в кляре.

Взбить яйцо, просеять муку. Ломтики филе обвалять в муке, далее окунуть в яйцо и снова обвалять в панировочных сухарях.

Багет нарезает по размеру кусочком филе. Достаем мякиш.

Нарезаем кусочками сыр Моцарелла.

Выкладываем моцареллу, кусочки куриного филе посыпаем пармезаном.

Фаршированные кусочки багета выкладываем на деко для запекания, закрываем фольгой.

Разогреваем предварительно духовку до 200 градусов.

Ставим в духовку для запекания на 10 минут.

Горячий и хрустящий багет с сыром и курицей посыпать зеленью.

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