Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут

Как приготовить полезную шаурму / pixabay

Шаурма может быть полезной и вкусной, главное знать правило приготовления. Также надо выбирать полезную начинку, которую можно приготовить всего за пару минут.

Только тогда шаурма станет вкусной и полезной, и вы не будете чувствовать голод.

Этот рецепт шаурмы по-гречески станет вашем фирменным блюдом, главное в нем всего один секрет приготовления.

Главред делится секретным рецептом самой полезной шаурмы в мире.

Шаурма по-гречески - рецепт

Вам понадобится:

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Тонкий лаваш - 3 штуки.

Курица - 500 грамм

Оливковое масло - 2 столовые ложки.

Помидор - 1 штука.

Лук - пол головки.

Листья салата

Специи - по вкусу

Первым делом моем и нарезаем тонкой соломкой нашу курицу. Желательно куриное филе на шаурму замариновать на часик в специях. Если не любите специи, то посолить и поперчить и оставить на 15 минут.

Разогреваем сковороду и обжариваем нашу курочку на шаурму до готовности на оливковом масле. На сковороду наливаем немного растительного масла, нагреваем, обжариваем мясо до готовности.

Соус для шаурмы

Вам понадобится:

Греческий йогурт или сметана - 125 мл.

Оливковое масло - чайная ложка.

Укроп, петрушка.

Свежий огурец или половинка авокадо.

На мелкой терке натираем огурец или авокадо, добавляем к огурцу йогурт или сметану, добавляем зелень, солим и перемешиваем.

Делаем нашу шаурму. Лаваш смазываем обильно нашим соусом, далее нарезаем лук колечками и помидор, выкладываем на лаваш.

Далее отправляем предварительно вымытые листья салата, и еще немного помидора.

Сверху добавляем мясо на шаурму и еще немного поливаем нашим соусом.

Все хорошо закручиваем и обжариваем на сухой сковороде нашу шаурму.