Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут

Как приготовить вкусную и полезную шаурму дома.
Шаурма может быть полезной и вкусной, главное знать правило приготовления. Также надо выбирать полезную начинку, которую можно приготовить всего за пару минут.
Только тогда шаурма станет вкусной и полезной, и вы не будете чувствовать голод.
Этот рецепт шаурмы по-гречески станет вашем фирменным блюдом, главное в нем всего один секрет приготовления.
Главред делится секретным рецептом самой полезной шаурмы в мире.
Шаурма по-гречески - рецепт
Вам понадобится:
- Тонкий лаваш - 3 штуки.
- Курица - 500 грамм
- Оливковое масло - 2 столовые ложки.
- Помидор - 1 штука.
- Лук - пол головки.
- Листья салата
- Специи - по вкусу
Первым делом моем и нарезаем тонкой соломкой нашу курицу. Желательно куриное филе на шаурму замариновать на часик в специях. Если не любите специи, то посолить и поперчить и оставить на 15 минут.
Разогреваем сковороду и обжариваем нашу курочку на шаурму до готовности на оливковом масле. На сковороду наливаем немного растительного масла, нагреваем, обжариваем мясо до готовности.
Соус для шаурмы
Вам понадобится:
- Греческий йогурт или сметана - 125 мл.
- Оливковое масло - чайная ложка.
- Укроп, петрушка.
- Свежий огурец или половинка авокадо.
На мелкой терке натираем огурец или авокадо, добавляем к огурцу йогурт или сметану, добавляем зелень, солим и перемешиваем.
Делаем нашу шаурму. Лаваш смазываем обильно нашим соусом, далее нарезаем лук колечками и помидор, выкладываем на лаваш.
Далее отправляем предварительно вымытые листья салата, и еще немного помидора.
Сверху добавляем мясо на шаурму и еще немного поливаем нашим соусом.
Все хорошо закручиваем и обжариваем на сухой сковороде нашу шаурму.