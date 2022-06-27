УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецепта

27 июня 2022, 13:11

Превосходный рецепт кабачковой икры с нежным вкусом.

кабачковая икра, икра из кабачков, кабачковая икра рецепт,
Кабачковая икра рецепт / ua.depositphotos.com

Кабачковая икра - вкуснейшая закуска на столе каждой хозяйки. В магазинах сейчас можно увидеть разнообразие кабачковой икры, но вкуснее всего кабачковая икра домашнего приготовления.

Если вы до этого времени еще никогда не готовили кабачковую икру, это не так и сложно. Всего 40 минут вашего времени, 1 кг кабачков и ваша превосходная кабачковая икра будет радовать близких.

Попробуйте в рецепт кабачковой икры добавить немного свежей моркови. Благодаря морковке кабачковая икра будет с пикантным и приятным вкусом.

Кабачковая икра в мультиварке - рецепт

Вам понадобится:

  • Кабачки свежие - 1 кг
  • Морковка - 3 шт
  • Лук репчатый - 1 шт
  • Чеснок - по вкусу
  • Соль

Чашу от мультиварки перед приготовлением вымыть.

Помыть все овощи, порезать кубиками и переложить в мультиварку.

Перевести мультиварку в режим "Тушение", и готовить кабачковую икру 1,5 часа.

Слить из мультиварки всю жидкость, переложить кабачки и овощи в блендер и готовить кабачковую икру.

По вкусу добавляем соль, перец или специи.

Банки предварительно простерилизовать и переложить кабачковую икру. Закрыть и хранить в холодильнике.

Кабачкова я икра в духовке - рецепт

Кабачки икра, кабачковая икра рецепт,
Вкуснейший рецепт кабачковая икра / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Кабачки - 3 шт средние
  • Помидор - 1 шт
  • Лук - 1 шт
  • Масло оливковое

Кабачки, помидор, лук вымыть и порезать кубиками.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.

Переложить в рукав все овощи, добавить 2 столовые ложки оливкового масла и посолить.

Сделать два прокола в рукаве и запекать овощи на кабачковую икру 50 минут.

Дать кабачкам с овощами остыть и взбить кабачковую икру блендером.

Можно добавить немного зелени.

Читайте также:

рецепт кабачки
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:13

Завтрак под обстрелы и взрывы: бойцы ВСУ показали полевую кухню на передовой

13:11

Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецептаВидео

13:08

"Я же только трупы доставал": пропагандисты РФ забыли предупредить оккупанта, что он "герой"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долгиВидео

12:57

"Мы будем стоять с вами": Джонсон и Трюдо на украинском обратились к ЗеленскомуВидео

Реклама
12:49

ВСУ контрнаступают на Херсон: у армии есть тактический успех, но оружия все еще мало – нардепВидео

12:42

Скандальная Бильченко, которая была готова умереть "за русский мир", засветилась в России

12:31

"Это насилие": Могилевская рассказала, что с ее домом сделали россиянеВидео

12:10

Отслеживает до 72 целей и выпускает 54 ракеты за 12 секунд: что известно о системе ПВО NASAMSВидео

11:54

Харатьян решил подзаработать на войне в Украине: "гардемарин" продался российской пропаганде

11:53

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

11:36

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

11:30

ВСУ ударили из HIMARS: на Луганщине горят 2 склада боеприпасов оккупантовВидео

11:28

Оккупанты украли подвижной состав УЗ и сделали из него бронепоезд: он уязвим для NLAW и Javelin

11:08

Предателя настигла карма: ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля"

10:57

Позитив рассказал, как съехал с арендованной квартиры, потому что "материально сложно"

10:53

США планируют предоставить Украине современный комплекс ПВО NASAMS – CNN

10:35

Прилавки на рынках в Беларуси ломятся от ворованной мелитопольской вишни и херсонских помидоров

10:15

Зачем РФ бьет ракетами по Украине: сил на наступление нет, Путин шлет "сигнал" – Die WeltВидео

10:03

Более 100 тел погибших под завалами одного дома: в Мариуполе обнаружили страшную находкуВидео

Реклама
09:59

Десятки "трехсотых" и полностью уничтоженная техника: ВСУ разнесли пункт управления ВС РФ в ИзюмеВидео

09:50

Как приготовить вкусную вишневую наливку без водки: советы хозяйкам

09:33

Груз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФВидео

09:27

"Его можно понять": эксперт рассказал, зачем и к кому Лукашенко постоянно ездит в РоссиюВидео

09:14

В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов

08:55

О ракетных ударах по Украине: русские мстятмнение

08:50

Убрали неугодных: в России будут снимать новый сезон "Сватов" без некоторых актеров

08:48

РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISWВидео

08:39

У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – ЗеленскийВидео

08:34

Гороскоп на сегодня, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

08:30

Недурна собой: режиссер Байрак любуется собой во время тревоги и спуска в бомбоубежище

08:09

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет – BloombergВидео

07:55

"Вас втягивают в войну с Украиной": Зеленский призвал белорусов не быть "пушечным мясом"Видео

07:46

Дочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизни

07:38

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

07:18

ВСУ на Юге уничтожили 39 оккупантов, три склада боеприпасов и сбили несколько БПЛА врагаВидео

07:04

"Я больше не хочу поддерживать": Тодоренко опубликовала странное видео и закрыла комментарииВидео

06:57

Почему Украина не бьет по Беларусимнение

06:36

Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, среди пострадавших – ребенок

05:20

Самая вкусная настоящая окрошка: простой рецепт и 3 секрета приготовленияВидео

Реклама
05:17

Сокрушительная психология: ТОП-5 типичных женских ошибок, которые разрушают отношения

04:44

РФ усилила ракетные удары по Украине: всему виной новое руководство - экспертВидео

04:10

"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

03:50

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ослепила фанатов красотой в прозрачном платье

03:28

Раскрыты последние слова Юрия Шатунова перед смертью

03:14

Наталья Могилевская призналась в своих кровожадных фантазиях о Путине: "Я неплохо делаю это"

03:10

"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.RВидео

02:58

Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

02:40

Никогда не постареет: 57-летняя Элизабет Херли прокатилась на велосипеде в кричащем бикини

02:06

Горячие конфетки: Мадонна показала фото в объятиях старшей дочери

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять