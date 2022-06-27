Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецепта

Превосходный рецепт кабачковой икры с нежным вкусом.
Кабачковая икра - вкуснейшая закуска на столе каждой хозяйки. В магазинах сейчас можно увидеть разнообразие кабачковой икры, но вкуснее всего кабачковая икра домашнего приготовления.
Если вы до этого времени еще никогда не готовили кабачковую икру, это не так и сложно. Всего 40 минут вашего времени, 1 кг кабачков и ваша превосходная кабачковая икра будет радовать близких.
Попробуйте в рецепт кабачковой икры добавить немного свежей моркови. Благодаря морковке кабачковая икра будет с пикантным и приятным вкусом.
Кабачковая икра в мультиварке - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки свежие - 1 кг
- Морковка - 3 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
- Соль
Чашу от мультиварки перед приготовлением вымыть.
Помыть все овощи, порезать кубиками и переложить в мультиварку.
Перевести мультиварку в режим "Тушение", и готовить кабачковую икру 1,5 часа.
Слить из мультиварки всю жидкость, переложить кабачки и овощи в блендер и готовить кабачковую икру.
По вкусу добавляем соль, перец или специи.
Банки предварительно простерилизовать и переложить кабачковую икру. Закрыть и хранить в холодильнике.
Кабачкова я икра в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 3 шт средние
- Помидор - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Масло оливковое
Кабачки, помидор, лук вымыть и порезать кубиками.
Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.
Переложить в рукав все овощи, добавить 2 столовые ложки оливкового масла и посолить.
Сделать два прокола в рукаве и запекать овощи на кабачковую икру 50 минут.
Дать кабачкам с овощами остыть и взбить кабачковую икру блендером.
Можно добавить немного зелени.
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