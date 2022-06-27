Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецепта

Кабачковая икра рецепт / ua.depositphotos.com

Кабачковая икра - вкуснейшая закуска на столе каждой хозяйки. В магазинах сейчас можно увидеть разнообразие кабачковой икры, но вкуснее всего кабачковая икра домашнего приготовления.

Если вы до этого времени еще никогда не готовили кабачковую икру, это не так и сложно. Всего 40 минут вашего времени, 1 кг кабачков и ваша превосходная кабачковая икра будет радовать близких.

Попробуйте в рецепт кабачковой икры добавить немного свежей моркови. Благодаря морковке кабачковая икра будет с пикантным и приятным вкусом.

Кабачковая икра в мультиварке - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки свежие - 1 кг

Морковка - 3 шт

Лук репчатый - 1 шт

Чеснок - по вкусу

Соль

Чашу от мультиварки перед приготовлением вымыть.

Помыть все овощи, порезать кубиками и переложить в мультиварку.

Перевести мультиварку в режим "Тушение", и готовить кабачковую икру 1,5 часа.

Слить из мультиварки всю жидкость, переложить кабачки и овощи в блендер и готовить кабачковую икру.

По вкусу добавляем соль, перец или специи.

Банки предварительно простерилизовать и переложить кабачковую икру. Закрыть и хранить в холодильнике.

Кабачкова я икра в духовке - рецепт

Вкуснейший рецепт кабачковая икра / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Кабачки - 3 шт средние

Помидор - 1 шт

Лук - 1 шт

Масло оливковое

Кабачки, помидор, лук вымыть и порезать кубиками.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.

Переложить в рукав все овощи, добавить 2 столовые ложки оливкового масла и посолить.

Сделать два прокола в рукаве и запекать овощи на кабачковую икру 50 минут.

Дать кабачкам с овощами остыть и взбить кабачковую икру блендером.

Можно добавить немного зелени.

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