Самая вкусная молодая картошка с хрустящей корочкой: восхитительный рецепт

Невероятно вкусная молодая картошка по секретному рецепту.
Молодая картошка уже появилась на прилавках магазинов. Готовим с нами вкусный витаминный салат и гарнир из молодой картошки, чтобы порадовать близких идеальным ужином.
Молодую картошку можно варить, запекать и шарить. Мы расскажем идеальный рецепт хрустящей молодой картошечки в духовке с восхитительной корочкой.
Такой рецепт понравится любой хозяйке.
Вкусная молодая картошка - рецепт
Вам понадобится:
- Молодая картошка - 1 кг
- Оливковое или сливочное масло
- Зелень
- Чеснок - по вкусу
Картошку хорошо помыть и отварить до полуготовности в подсоленной воде.
Переложить в глубокое деко для запекания, порезать мелкими кубиками чеснок, добавить укроп и полить все оливковым маслом.
Разогреть духовку до 180 градусов и запекать молодую картошку в хрустящей короче 15 минут.
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Автор: Маша Тупченко