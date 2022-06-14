Самая вкусная молодая картошка с хрустящей корочкой: восхитительный рецепт

Молодая картошка рецепт / ua.depositphotos.com

Молодая картошка уже появилась на прилавках магазинов. Готовим с нами вкусный витаминный салат и гарнир из молодой картошки, чтобы порадовать близких идеальным ужином.

Молодую картошку можно варить, запекать и шарить. Мы расскажем идеальный рецепт хрустящей молодой картошечки в духовке с восхитительной корочкой.

Такой рецепт понравится любой хозяйке.

Вкусная молодая картошка - рецепт

Вам понадобится:

Молодая картошка - 1 кг

Оливковое или сливочное масло

Зелень

Чеснок - по вкусу

Картошку хорошо помыть и отварить до полуготовности в подсоленной воде.

Переложить в глубокое деко для запекания, порезать мелкими кубиками чеснок, добавить укроп и полить все оливковым маслом.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать молодую картошку в хрустящей короче 15 минут.

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