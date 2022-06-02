Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецепт

Очень вкусный рецепт летнего салата с апельсином и морковкой.
Сезон вкусный овощей, ягод, фруктов уже наступил. Чтобы укрепить здоровье и иметь хороший цвет кожи летом, советуем вам приготовить витаминный салат.
Этот очень простой рецепт фруктово-овощного салата понравится всем. Деткам можно давать такой салат раз в 3-4 дня.
А вот долгожители кушают такой салат чуть ли не каждый день.
Салат Витаминный - простой рецепт
Вам понадобится:
- Морковка - 2 штуки
- Апельсин - 1 штука
- Авокадо - 1 шт
- Спаржа - 3 штуки
- Корица - по вкусу
Апельсин помыть, очистить и порезать небольшими кубиками.
Морковку натереть на мелкой длинной терке.
Спаржу помыть, почистить и обжарить 1 минуту на оливковом масле.
Половину авокадо почистить и порезать кубиками.
Все соединить и посыпать летний витаминный салат корицей.
Уникальный рецепт витаминного салата, который укрепит кости и повысит иммунитет.
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Автор: Маша Тупченко