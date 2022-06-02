Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецепт

Легкий летний салат с апельсином и авокадо рецепт / ua.depositphotos.com

Сезон вкусный овощей, ягод, фруктов уже наступил. Чтобы укрепить здоровье и иметь хороший цвет кожи летом, советуем вам приготовить витаминный салат.

Этот очень простой рецепт фруктово-овощного салата понравится всем. Деткам можно давать такой салат раз в 3-4 дня.

А вот долгожители кушают такой салат чуть ли не каждый день.

Салат Витаминный - простой рецепт

Вам понадобится:

Морковка - 2 штуки

Апельсин - 1 штука

Авокадо - 1 шт

Спаржа - 3 штуки

Корица - по вкусу

Апельсин помыть, очистить и порезать небольшими кубиками.

Морковку натереть на мелкой длинной терке.

Спаржу помыть, почистить и обжарить 1 минуту на оливковом масле.

Половину авокадо почистить и порезать кубиками.

Все соединить и посыпать летний витаминный салат корицей.

Уникальный рецепт витаминного салата, который укрепит кости и повысит иммунитет.

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