Самая вкусная морковка по-корейски: быстрый рецепт, от которого дух захватывает

Морковка по-корейски готовится очень просто и быстро.
Осень - время витаминов и вкусных заготовок. Хрустящая морковка по-корейски удивит своим пикантным вкусом любого.
Как говорят медики, в день нужно съедать минимум 50 грамм морковки. Морковь хорошо влияет на микрофлору кишечника и помогает восстановить память.
Чтобы морковка по-корейски получилась вкуснее, предлагаем готовить ее на оливковым масле.
Морковка по-корейски - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка - 12 больших штук
- Сахар - 1 столовая ложка
- Соль - 2 чайные ложки
- Уксус - 2 столовые ложки
- Чеснок по вкусу
- Черный перец
- Оливковое масло
Морковку помыть, начистить и натираем тонкими полосками.
Выложить в глубокую миску всю морковь, засыпать сахаром, солью и добавить уксус.
Перемешать морковку и дать постоять 10 минут.
Разогреть сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок по вкусу или просто черный перец.
Залейте морковку по-корейски не горячим маслом со специями и хорошо перемешайте.
Переложить салат из морковки в небольшую посуду и плотно закройте. Морковка по-корейски будет готова через сутки.
Читайте также:
- Самая вкусная закуска, которая разлетается со стола: быстрый рецепт
- Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторваться
- Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закуски