Самая вкусная морковка по-корейски: быстрый рецепт, от которого дух захватывает

Морковка по-корейски рецепт / ua.depositphotos.com

Осень - время витаминов и вкусных заготовок. Хрустящая морковка по-корейски удивит своим пикантным вкусом любого.

Как говорят медики, в день нужно съедать минимум 50 грамм морковки. Морковь хорошо влияет на микрофлору кишечника и помогает восстановить память.

Чтобы морковка по-корейски получилась вкуснее, предлагаем готовить ее на оливковым масле.

Морковка по-корейски - рецепт

Вам понадобится:

Морковка - 12 больших штук

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - 2 чайные ложки

Уксус - 2 столовые ложки

Чеснок по вкусу

Черный перец

Оливковое масло

Морковку помыть, начистить и натираем тонкими полосками.

Выложить в глубокую миску всю морковь, засыпать сахаром, солью и добавить уксус.

Перемешать морковку и дать постоять 10 минут.

Разогреть сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок по вкусу или просто черный перец.

Залейте морковку по-корейски не горячим маслом со специями и хорошо перемешайте.

Переложить салат из морковки в небольшую посуду и плотно закройте. Морковка по-корейски будет готова через сутки.

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