Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецепт

Вкуснейшее мясо с черносливом на Старый Новый год 2022 идеально дополнит ваш стол.
На Щедрый вечер и день Василия принято готовить вкусные угощения из свинины. Мы решили рассказать самый простой и очень вкусный рецепт свинины с черносливом.
Каждой хозяйке под силу будет приготовить удивительно вкусное мясо на Старый Новый год.
Также можно узнать, что обязательно должно стоять на столе на Щедрый вечер, чтобы привлечь удачу.
Свинина с черносливом - рецепт
Вам понадобится:
- Свинина - 900 гр
- Чернослив - 200 грамм
- Чеснок
- Соус соевый
- Мед
- Приправа хмели-сунели
- Лайм или лимон
Свинину хорошо помыть, и сделать небольшие надрезы.
Чеснок вымыть и почистить. Нужно 5-7 зубчиков.
В каждый надрез, чередуя, положить чеснок и чернослив.
Смешать соевый соус, мед и хмели-сунели. Обильно смазать свинину.
Посуду для запекания смазать оливковым маслом и положить мясо.
Выдавить сок лимона, накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекать свинину с черносливом 55-60 минут.
Снять фольгу и дать постоять еще минут 10.
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