Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецепт

Свинина на Старый Новый год 2022 / goodfon.ru

На Щедрый вечер и день Василия принято готовить вкусные угощения из свинины. Мы решили рассказать самый простой и очень вкусный рецепт свинины с черносливом.

Каждой хозяйке под силу будет приготовить удивительно вкусное мясо на Старый Новый год.

Также можно узнать, что обязательно должно стоять на столе на Щедрый вечер, чтобы привлечь удачу.

Свинина с черносливом - рецепт

Вам понадобится:

Свинина - 900 гр

Чернослив - 200 грамм

Чеснок

Соус соевый

Мед

Приправа хмели-сунели

Лайм или лимон

Свинину хорошо помыть, и сделать небольшие надрезы.

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Чеснок вымыть и почистить. Нужно 5-7 зубчиков.

В каждый надрез, чередуя, положить чеснок и чернослив.

Смешать соевый соус, мед и хмели-сунели. Обильно смазать свинину.

Посуду для запекания смазать оливковым маслом и положить мясо.

Выдавить сок лимона, накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекать свинину с черносливом 55-60 минут.

Снять фольгу и дать постоять еще минут 10.

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