Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и просто

Творожная паска рецепт / ua.depositphotos.com

Традиционно на Пасху 2022 готовят куличи, и красят яйца. Многие хозяйки любят готовить и вкусную творожную паску.

Рецепт творожной пасхи очень прост. А если добавить туда немного ягод малины или черники, то получится нежный розовый оттенок с приятным вкусом.

Творожная паска - рецепт

Вам понадобится:

Творог жирный - 500 гр

Масло сливочное - 1 паска

Сливки 20% - 200 мл

Сахар - 1 стакан

Яйца - 2 штуки

Малина или черника (можно варенье) - 2 столовые ложки

Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Растереть масло с сахаром, чтобы масса была белой.

Можно масло с сахаром растереть с помощью кухонного комбайна или блендера.

Яйца вымыть, отделить белки от желтка.

Желтки добавить к маслу с сахаром и продолжать взбивать, пока полностью не растворится сахар.

Добавляем малину или чернику и хорошо перемешиваем.

Добавляем творог, взбиваем 5 минут до однородной консистенции.

Далее в творожную массу выливаем сливки.

Форму для творожной паски заполняем начинкой, хорошо при этом утрамбовываем.

Отправляем в холодильник и наслаждаемся нежнейшей творожной паской. В холодильнике творожная паска должна простоять минимум 1 день.

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