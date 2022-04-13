Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и просто

Нежнейшая творожная паска, которую готовить очень просто.
Традиционно на Пасху 2022 готовят куличи, и красят яйца. Многие хозяйки любят готовить и вкусную творожную паску.
Рецепт творожной пасхи очень прост. А если добавить туда немного ягод малины или черники, то получится нежный розовый оттенок с приятным вкусом.
Творожная паска - рецепт
Вам понадобится:
- Творог жирный - 500 гр
- Масло сливочное - 1 паска
- Сливки 20% - 200 мл
- Сахар - 1 стакан
- Яйца - 2 штуки
- Малина или черника (можно варенье) - 2 столовые ложки
Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Растереть масло с сахаром, чтобы масса была белой.
Можно масло с сахаром растереть с помощью кухонного комбайна или блендера.
Яйца вымыть, отделить белки от желтка.
Желтки добавить к маслу с сахаром и продолжать взбивать, пока полностью не растворится сахар.
Добавляем малину или чернику и хорошо перемешиваем.
Добавляем творог, взбиваем 5 минут до однородной консистенции.
Далее в творожную массу выливаем сливки.
Форму для творожной паски заполняем начинкой, хорошо при этом утрамбовываем.
Отправляем в холодильник и наслаждаемся нежнейшей творожной паской. В холодильнике творожная паска должна простоять минимум 1 день.
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