УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и просто

13 апреля 2022, 15:34

Нежнейшая творожная паска, которую готовить очень просто.

творожная паска, рецепт паски из творога,
Творожная паска рецепт / ua.depositphotos.com

Традиционно на Пасху 2022 готовят куличи, и красят яйца. Многие хозяйки любят готовить и вкусную творожную паску.

Рецепт творожной пасхи очень прост. А если добавить туда немного ягод малины или черники, то получится нежный розовый оттенок с приятным вкусом.

Творожная паска - рецепт

Вам понадобится:

  • Творог жирный - 500 гр
  • Масло сливочное - 1 паска
  • Сливки 20% - 200 мл
  • Сахар - 1 стакан
  • Яйца - 2 штуки
  • Малина или черника (можно варенье) - 2 столовые ложки

Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Растереть масло с сахаром, чтобы масса была белой.

Можно масло с сахаром растереть с помощью кухонного комбайна или блендера.

Яйца вымыть, отделить белки от желтка.

Желтки добавить к маслу с сахаром и продолжать взбивать, пока полностью не растворится сахар.

Добавляем малину или чернику и хорошо перемешиваем.

Добавляем творог, взбиваем 5 минут до однородной консистенции.

Далее в творожную массу выливаем сливки.

Форму для творожной паски заполняем начинкой, хорошо при этом утрамбовываем.

Отправляем в холодильник и наслаждаемся нежнейшей творожной паской. В холодильнике творожная паска должна простоять минимум 1 день.

Читайте также:

viber
Пасха рецепт пасхальный кулич творожная запеканка
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуГороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на Украину Пленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTokПленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTok Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеСамый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апреле Астролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупантыАстролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупанты Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможностиГороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности
Поддержите Главред

Последние новости

15:42

Достанут до Калуги и Липецка: США планируют вооружить Украину мощными ракетами

15:34

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоВидео

15:30

Мариуполь под контролем ВСУ, но Россия уже пытается готовить в городе "парад" к 9 маяВидео

15:27

"Если бы не эта история с Украиной": Макаревич рассказал, как Россия испоганила ему жизнь

15:26

Криптовалюта - инвестиционная причуда или инвестиционный инструмент? новости компании

Реклама
15:20

"Можно забанить Полякову, но ее голос никогда": Ефросинина поделилась нереальной колыбельнойВидео

15:09

Лидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки"

15:08

Путин стягивает на Донбасс войска, количество которых будет больше сил ВСУ в 5 раз – The TimesВидео

14:41

Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровьеВидео

14:40

До мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в ВаршавеВидео

14:37

"Дом с 17 века": в сети показали дом оккупанта, который мародерил в Буче

14:27

России позарез нужна эвтаназия: почему РФ должна распасться на 20-30 государствмнение

14:12

Битва за Донбасс и на юге в сторону Мариуполя и Крыма: в НАТО назвали сценарий нового этапа войныВидео

14:10

Накипь из чайника - суперудобрение для рассады и цветов: в чем польза и как применять

14:00

Love is: когда жена футболиста пакует дроны для ЗСУ

13:34

Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в средине апреля

13:25

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставкиВидео

13:12

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

12:51

Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайерамнение

12:49

Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

Реклама
12:42

Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный ГрадВидео

12:30

Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаВидео

12:11

"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в УкраинеВидео

11:46

"Переломы открытые, смотреть невозможно": оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерьВидео

11:34

Предоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington PostВидео

11:21

"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нацииВидео

11:13

Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

10:48

Оборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - АрестовичВидео

10:44

Рэпер Face о войне России против Украины: "Мне стыдно, что я русский"

10:38

РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах – Минобороны

10:37

Дефолт для России может быть хуже нефтяного эмбаргомнение

10:32

В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z:  захватчики ищут "нацистского снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

09:58

"Пока не выведут войска, мы вас не возим": таксист в Беларуси отказался везти оккупанта РФВидео

09:57

Ночью вражеские танки горят лучше: ВСУ "отминусовала" технику РФ и показали это на видео

09:55

Погорел на слове "паляниця": на Ровенщине задержали российского диверсанта со взрывчаткой

09:44

Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

09:29

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

09:28

Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантамиВидео

09:15

Сколько еще продлится война в Украине: назван решающий фактор - он проявится в течение месяца

Реклама
09:00

Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча

08:53

Война в Украине и лютая шизофрения Россиимнение

08:48

ВСУ сбили юбилейную 300-ю воздушную цель РФ – "поджарили" вражеский штурмовик Су-25

08:16

Поменять "Кощея" на мариупольцев: Аваков предложил, что делать с задержанным МедведчукомВидео

08:05

С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьВидео

07:47

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

07:36

Нельзя допустить, чтобы варварская выходка Путина увенчалась успехом - ДжонсонВидео

07:19

Москва приняла решение продолжать войну против Украины – АрестовичВидео

07:01

32 дня жизни в метро: без света и нормальной еды 2-летняя харьковчанка перестала ходитьВидео

06:39

ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины – освобождено 15 населенных пунктовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять