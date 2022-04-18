Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022

Превосходно вкусная творожная пасха, которую сможет приготовить любой.
Простая и вкусная творожная пасха готовится очень просто. Такой рецепт точно понравится любой хозяйке, ведь готовить совсем не сложно.
Нежнейшие текстуры и легкий аромат ванили создаст уютный и теплый праздник для вашей семьи.
Готовимся к Пасхе 2022 вместе.
Ванильная творожная пасха - рецепт
Вам понадобится:
- Творог - 500 грамм
- Сливки 20% - 400 мл
- Сахар - 1 стакан
- Ванильный сахар - 1 пакетик
- Присыпка или сухофрукты - для украшения
Творог стоит брать домашний, протереть через сито или взбить блендером.
Влить комнатной температуры сливки, снова перетереть все.
Сахар смешать с ванильным сахаром и добавляем в творог.
Вымешиваем массу на паску, пока сахар полностью не растворится.
Добавить цукаты или изюм по вкусу.
В форму для паски отправляем творожную массу и ставим в холодильник на 2 часа.
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Автор: Маша Тупченко