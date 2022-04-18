Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022

Творожная пасха рецепт / ua.depositphotos.com

Простая и вкусная творожная пасха готовится очень просто. Такой рецепт точно понравится любой хозяйке, ведь готовить совсем не сложно.

Нежнейшие текстуры и легкий аромат ванили создаст уютный и теплый праздник для вашей семьи.

Готовимся к Пасхе 2022 вместе.

Ванильная творожная пасха - рецепт

Вам понадобится:

Творог - 500 грамм

Сливки 20% - 400 мл

Сахар - 1 стакан

Ванильный сахар - 1 пакетик

Присыпка или сухофрукты - для украшения

Творог стоит брать домашний, протереть через сито или взбить блендером.

Влить комнатной температуры сливки, снова перетереть все.

Сахар смешать с ванильным сахаром и добавляем в творог.

Вымешиваем массу на паску, пока сахар полностью не растворится.

Добавить цукаты или изюм по вкусу.

В форму для паски отправляем творожную массу и ставим в холодильник на 2 часа.

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