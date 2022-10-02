Самая вкусная закуска из винограда: быстрый рецепт, который заменит маслины

Вкуснейший маринованный виноград рецепт / ua.depositphotos.com

Любите удивлять своих родных вкусными рецептами, тогда предлагаем вам узнать уникальную закуску из винограда. Такой маринованный виноград заменит маслины на вашем столе.

Превосходно вкусная закуска, которую не так сложно готовить, но мало кто знает правильный рецепт.

Виноград стоит выбирать сладкий и крупные гроздья. Чтобы они не треснули и сохранили свой внешний вид.

Маринованный виноград - рецепт

Вам понадобится:

Виноград - 600 гр

Винный уксус - 30 гр

Соль - 1 чайная ложка

Сахар - 120 гр

Розмарин - 2 веточки

Перец - 6 горошков

Вода - 500 мл

Масло растительное или оливковое - 100 гр

Лавровый лист

Ягоды винограда хорошо помыть в холодной воде.

В чистую баночку выложить чеснок, перец, 1 веточку розмарина.

Насыпать половину винограда.

В середину баночки снова выложить вторую веточку розмарина и чеснок.

Засыпать полную банку виноградом.

В большой кастрюле готовим маринад.

Налить 500 мл воды, добавить сахар, соль, уксус.

Поставить на огонь и добавить лавровый лист.

Довести до кипения и выключить маринад.

Оставить под крышкой на 10-12 минут.

Чтобы кожура у винограда не лопнула, не заливайте горячий маринад в банку.

Залить теплый маринад в банку, влить 1 чайную ложку оливкового масла и плотно закрыть банку.

Маринованный виноград будет готов через 2,5 месяца.

Читайте также: