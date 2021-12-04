Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минут

Закуска на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Закусок на Новый год 2022 можно придумать невероятное количество. Мы расскажем вам удивительный рецепт простой и быстрой закуски из блинчиков в духовке.

Чтобы ваш праздник был вкусным, а гости остались в восторге, этот рецепт точно для вас.

Блинчики можно испечь заранее, чтобы не тратить время на это 31 декабря перед Новым годом 2022.

Закуска на Новый год 2022 - запеченные блинчики с грибами рецепт

Вам понадобится:

Курица - 500 грамм

Грибы - 400 грамм

Лук - 1 штука

Сыр твердый - 100 грамм

Сметана

Яйцо

Лимон

Укроп, петрушка

Моем куриное филе и отвариваем до готовности в бульоне. Остужаем и нарезаем курицу на маленькие кубики.

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Грибы моем, чистим и немного сбрызгиваем лимонным соком. Тогда грибы не почернеют.

Лук чистим и мелко нарезаем. Разогреваем сковороду добавляем оливковое масло и обжариваем до золотистого цвета.

Далее добавляем грибы и жарим несколько минут. Мелко нарезаем укроп и петрушку и смешиваем все с грибами и курицей. Добавляем пару ложек сметаны и хорошо перемешиваем нашу начинку на закуску.

В каждый блинчик на середину раскладываем начинку и делаем конвертик.

Разогреваем духовку до 180-200 градусов. В глубокую посуду для запекания выкладываем блинчики и обильно посыпаем натертым на крупной терке сыром.

Смешать яйцо и сметану и залить смесью. Отправляем закуску на Новый год 2022 в духовку на 12 минут.

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