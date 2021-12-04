Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минут

Невероятная закуска из блинчиков с грибами, курицей и сыром удивит ваших гостей.
Закусок на Новый год 2022 можно придумать невероятное количество. Мы расскажем вам удивительный рецепт простой и быстрой закуски из блинчиков в духовке.
Чтобы ваш праздник был вкусным, а гости остались в восторге, этот рецепт точно для вас.
Блинчики можно испечь заранее, чтобы не тратить время на это 31 декабря перед Новым годом 2022.
Закуска на Новый год 2022 - запеченные блинчики с грибами рецепт
Вам понадобится:
- Курица - 500 грамм
- Грибы - 400 грамм
- Лук - 1 штука
- Сыр твердый - 100 грамм
- Сметана
- Яйцо
- Лимон
- Укроп, петрушка
Моем куриное филе и отвариваем до готовности в бульоне. Остужаем и нарезаем курицу на маленькие кубики.
Грибы моем, чистим и немного сбрызгиваем лимонным соком. Тогда грибы не почернеют.
Лук чистим и мелко нарезаем. Разогреваем сковороду добавляем оливковое масло и обжариваем до золотистого цвета.
Далее добавляем грибы и жарим несколько минут. Мелко нарезаем укроп и петрушку и смешиваем все с грибами и курицей. Добавляем пару ложек сметаны и хорошо перемешиваем нашу начинку на закуску.
В каждый блинчик на середину раскладываем начинку и делаем конвертик.
Разогреваем духовку до 180-200 градусов. В глубокую посуду для запекания выкладываем блинчики и обильно посыпаем натертым на крупной терке сыром.
Смешать яйцо и сметану и залить смесью. Отправляем закуску на Новый год 2022 в духовку на 12 минут.
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