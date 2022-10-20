Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецепт

Вкуснейшие маринованные яйца рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим дома вкусную закуску из яиц. Для маринованных яиц подойдут перепелиные или куриные. Такая закуска не оставит никого равнодушным.

Также маринованные яйца можно превосходно добавлять в любые блюда. Они придадут непревзойденный и пикантный вкус.

Поскольку в Украине началось веерное отключение света, маринованные яйца будут прекрасным дополнением к завтраку.

Маринованные яйца за 1 сутки - рецепт

Вам понадобится:

Куриные яйца - 8 шт или перепелиные яйца - 15 шт

Соевый соус

Сахар - 0,5 чайной ложки

Соль

Гвоздика

Черный перец - пару горошек

Вода

Саке или рисовый уксус - по вкусу

Банку для маринованных яиц стоит выбирать не сильно большую.

Отварить яйца до готовности, аккуратно почистить, чтобы не повредить белок.

Переложить все яйца в банку.

Добавить сахар и соль, гвоздику, черный перец, соевый соус 80 мл и саке по вкусу.

Поскольку в саке присутствуют нотки винограда, маринованные яйца будут с пикантным вкусом. Саке в такой рецепт можно и не добавлять.

Залить банку кипятком и плотно закрыть.

Ставим на 1 сутки маринованные яйца в холодильник.

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