Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецепт

Готовим вкусную закуску, которая подойдет для завтрака или праздничного стола. Простые маринованные яйца.
Готовим дома вкусную закуску из яиц. Для маринованных яиц подойдут перепелиные или куриные. Такая закуска не оставит никого равнодушным.
Также маринованные яйца можно превосходно добавлять в любые блюда. Они придадут непревзойденный и пикантный вкус.
Поскольку в Украине началось веерное отключение света, маринованные яйца будут прекрасным дополнением к завтраку.
Маринованные яйца за 1 сутки - рецепт
Вам понадобится:
- Куриные яйца - 8 шт или перепелиные яйца - 15 шт
- Соевый соус
- Сахар - 0,5 чайной ложки
- Соль
- Гвоздика
- Черный перец - пару горошек
- Вода
- Саке или рисовый уксус - по вкусу
Банку для маринованных яиц стоит выбирать не сильно большую.
Отварить яйца до готовности, аккуратно почистить, чтобы не повредить белок.
Переложить все яйца в банку.
Добавить сахар и соль, гвоздику, черный перец, соевый соус 80 мл и саке по вкусу.
Поскольку в саке присутствуют нотки винограда, маринованные яйца будут с пикантным вкусом. Саке в такой рецепт можно и не добавлять.
Залить банку кипятком и плотно закрыть.
Ставим на 1 сутки маринованные яйца в холодильник.
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