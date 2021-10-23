Самая вкусная закуска: вкуснейшие рулетики из ветчины за 7 минут

Невероятную закуску с ветчиной и салатом Крабовье готовить всего 7 минут, а удовольствия на весь день.
У вас гости на пороге, а вы еще не приготовили праздничный стол, тогда мы предлагаем вам узнать рецепт вкуснейшей закуски, которая станет невероятным дополнением к основным блюдам.
Такое блюдо просто палочка выручалочка каждой хозяйки. Для приготовления закуски нужна ветчина, и ваш любимый салат. Оливье, крабовый салат или салат с ананасами и грибами.
Сегодня расскажем вам рецепт закуски с салатом Крабовье.
Закуска с ветчиной и салатом из крабовых палочек - рецепт
Вам понадобится:
- Ветчина - 300 грамм
- Крабовые палочки 300 грамм
- Консервированная кукуруза - 80 грамм
- Яйца вареные - 3 штуки.
- Твердый сыр - 150 грамм
- Греческий йогурт или домашний майонез
Ветчину покупаем уже тоненько нарезанную, или дома нарезаем слайсами. Яйца предварительно сварить и можно нарезать, как на Оливье, либо натереть на крупной терке.
Крабовые палочки очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Отправляем яйца и крабовые палочки в глубокую пиалу, натираем туда на мелкой терке твердый сыр. Далее добавляем кукурузу, и зелень по вкусу.
Солим, перчим и добавляем греческий йогурт. Хорошо все перемешиваем.
Выкладываем на тарелку для подачи листья салата, далее ломтики ветчины и в серединку салат из крабовых палочек, аккуратно соединяем края ветчины и подаем к столу.