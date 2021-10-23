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Самая вкусная закуска: вкуснейшие рулетики из ветчины за 7 минут

23 октября 2021, 14:05

Невероятную закуску с ветчиной и салатом Крабовье готовить всего 7 минут, а удовольствия на весь день.

мясо
Вкусная закуска из ветчины рецепт / ua.depositphotos.com

У вас гости на пороге, а вы еще не приготовили праздничный стол, тогда мы предлагаем вам узнать рецепт вкуснейшей закуски, которая станет невероятным дополнением к основным блюдам.

Такое блюдо просто палочка выручалочка каждой хозяйки. Для приготовления закуски нужна ветчина, и ваш любимый салат. Оливье, крабовый салат или салат с ананасами и грибами.

Сегодня расскажем вам рецепт закуски с салатом Крабовье.

Закуска с ветчиной и салатом из крабовых палочек - рецепт

Вам понадобится:

  • Ветчина - 300 грамм
  • Крабовые палочки 300 грамм
  • Консервированная кукуруза - 80 грамм
  • Яйца вареные - 3 штуки.
  • Твердый сыр - 150 грамм
  • Греческий йогурт или домашний майонез

Ветчину покупаем уже тоненько нарезанную, или дома нарезаем слайсами. Яйца предварительно сварить и можно нарезать, как на Оливье, либо натереть на крупной терке.

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Крабовые палочки очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Отправляем яйца и крабовые палочки в глубокую пиалу, натираем туда на мелкой терке твердый сыр. Далее добавляем кукурузу, и зелень по вкусу.

Солим, перчим и добавляем греческий йогурт. Хорошо все перемешиваем.

Выкладываем на тарелку для подачи листья салата, далее ломтики ветчины и в серединку салат из крабовых палочек, аккуратно соединяем края ветчины и подаем к столу.

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