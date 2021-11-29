Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкой

Такая закуска подойдет и на Новый год 2022.
У вас скоро праздник, а времени на подготовку мало? Мы предлагаем вам узнать вкуснейший рецепт универсальной закуски из лаваша.
Трубочки с начинкой готовить очень просто, а главное эффект и результат удивит ваших гостей.
Лаваш стоит брать тонкий, тогда закуска получается нежной и хрустящей.
Трубочки из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Курица - 300 грамм
- Лаваш - 1 упаковка
- Лук салатный - 1 штука
- Огурец -1 штука
- Листья салата
- Сыр Филадельфия
- Укроп, петрушка, рукола
- Соль, перец - по вкусу
- Греческий йогурт
Куриное филе отварить и дать остыть мясу. Порезать мелко кубиками. Укроп измельчаем и добавляем к мясу.
В блендер отправляем две ложки греческого йогурта и лук. Получается вкусный соус для трубочек.
Лаваш нарезаем на небольшие длинные полоски. Смазываем каждую полоску полученным соусом.
Моем и сушим листья салата, отправляем на лаваш. Далее выкладываем небольшое количество куриного филе и немного укропа.
Моем и нарезаем соломкой огурец и выкладываем сверху.
Аккуратно заворачиваем нашу трубочку и отправляем в духовку на 5 минут.
Тогда трубочки из лаваша будут хрустящие и невероятно вкусные.
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