Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкой

Закуска из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

У вас скоро праздник, а времени на подготовку мало? Мы предлагаем вам узнать вкуснейший рецепт универсальной закуски из лаваша.

Трубочки с начинкой готовить очень просто, а главное эффект и результат удивит ваших гостей.

Лаваш стоит брать тонкий, тогда закуска получается нежной и хрустящей.

Трубочки из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Курица - 300 грамм

Лаваш - 1 упаковка

Лук салатный - 1 штука

Огурец -1 штука

Листья салата

Сыр Филадельфия

Укроп, петрушка, рукола

Соль, перец - по вкусу

Греческий йогурт

Куриное филе отварить и дать остыть мясу. Порезать мелко кубиками. Укроп измельчаем и добавляем к мясу.

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В блендер отправляем две ложки греческого йогурта и лук. Получается вкусный соус для трубочек.

Лаваш нарезаем на небольшие длинные полоски. Смазываем каждую полоску полученным соусом.

Моем и сушим листья салата, отправляем на лаваш. Далее выкладываем небольшое количество куриного филе и немного укропа.

Моем и нарезаем соломкой огурец и выкладываем сверху.

Аккуратно заворачиваем нашу трубочку и отправляем в духовку на 5 минут.

Тогда трубочки из лаваша будут хрустящие и невероятно вкусные.

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