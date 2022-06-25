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Самое вкусное царское варенье из черешни за 20 минут: простой рецепт

25 июня 2022, 05:20

Готовим вкуснейшее варенье из черешни пятиминутка без косточек.

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Варенье из черешни без косточек рецепт / ua.depositphotos.com

Черешня - самая вкусная летняя ягода. Из черешни можно не только варить и закрывать компот, но и приготовить вкуснейшее варенье на зиму.

Если вас смущают долгие рецепты приготовления варенья на зиму, тогда этот рецепт точно для вас.

Готовить царское варенье из черешни очень быстро, а зимой будете лакомиться нежнейшим джемом.

Для того чтобы варенью из черешни придать немного пикантность, предлагаем вам добавить горсть орехов.

Царское варенье из черешни пятиминутка - рецепт

Вам понадобится:

  • Черешня красная без косточек - 1,2 кг
  • Вода - 1 стакан
  • Сахар - 900 гр
  • Орехи (миндаль, грецкие, кешью) - 50 гр

Из черешни предварительно удалить все косточки. Чтобы варенье было идеальным, взвешивать черешню уже нужно чищенную.

Для пикантности варенья из летней ягоды предлагаем добавить измельченных орехов по вкусу. Грецкие или миндаль подойдут больше всего.

В каждую из ягод черешни положите небольшой кусочек орешка.

Засыпать в большой кастрюле всю черешню сахаром, перемешать и влить 1 стакан комнатной температуры воды.

Если у вас время позволяет, черешню в таком виде стоит оставить на 2 часа.

Или можем сразу варить варенье из черешни.

Категорически нельзя доводить черешню до кипения, тогда ягоды треснут.

Помешивать варенье 10 минут, добавить 1 чайную ложку лимонного сока и оставить под крышкой пока банки стерилизуются.

Разлить варенье из черешни на зиму по чистым банкам, плотно закрыть и оставить в темном месте до полного остывания.

По такому рецепту можно приготовить и варенье из черешни с косточкой.

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