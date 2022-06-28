Самые вкусные домашние беляши с секретным ингредиентом: простой рецепт за 15 минут

Превосходные пышные беляши порадуют простым рецептом.
Решили побаловать своих близких вкусной выпечкой, тогда предлагаем вам рецепт домашних беляшей.
Многие хозяйки не любят долго возиться с тестом, потому рецепт беляши на сковороде точно для вас.
Вкуснейшие и сочные беляши с мясом на сковороде получаются превосходно вкусными и не жирными.
Как приготовить беляши - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто готовое дрожжевое - 1 упаковка
- Фарш ассорти - 350 гр
- Лук - 1 штука
- Зеленый лук
- Зелен
- Яйцо - 1 шт
- Молоко - 20 мл
- Соль и специи - по вкусу
Готовое дрожжевое тесто сейчас можно найти в каждом магазине.
Присыпать поверхность мукой и вымесить тесто, порезать на небольшие булочки и отправить на расстойку на 5 минут.
В фарш добавить мелко порезанный зеленый лук, натереть на терке репчатый лук, 1 яйцо, соль, зелень.
Фарш на беляши хорошо перемешать.
Готовое тесто на беляши раскатать в небольшие круги, положить в серединку столовую ложку фарша и сформировать лепешку.
Разогреть сковороду, влить масло и опустить аккуратно булочки с мясом.
Беляши на сковороде обжарить с двух сторон по 2 минуты.
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