Самые вкусные домашние беляши с секретным ингредиентом: простой рецепт за 15 минут

Беляши с мясом рецепт на дрожжах / ua.depositphotos.com

Решили побаловать своих близких вкусной выпечкой, тогда предлагаем вам рецепт домашних беляшей.

Многие хозяйки не любят долго возиться с тестом, потому рецепт беляши на сковороде точно для вас.

Вкуснейшие и сочные беляши с мясом на сковороде получаются превосходно вкусными и не жирными.

Как приготовить беляши - рецепт

Вам понадобится:

Тесто готовое дрожжевое - 1 упаковка

Фарш ассорти - 350 гр

Лук - 1 штука

Зеленый лук

Зелен

Яйцо - 1 шт

Молоко - 20 мл

Соль и специи - по вкусу

Готовое дрожжевое тесто сейчас можно найти в каждом магазине.

Присыпать поверхность мукой и вымесить тесто, порезать на небольшие булочки и отправить на расстойку на 5 минут.

В фарш добавить мелко порезанный зеленый лук, натереть на терке репчатый лук, 1 яйцо, соль, зелень.

Фарш на беляши хорошо перемешать.

Готовое тесто на беляши раскатать в небольшие круги, положить в серединку столовую ложку фарша и сформировать лепешку.

Разогреть сковороду, влить масло и опустить аккуратно булочки с мясом.

Беляши на сковороде обжарить с двух сторон по 2 минуты.

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