Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецепт

Вкусные сырные хрустящие лепешки за 15 минут на сковороде.
Решили удивить родных и близких вкусными закусками, тогда предлагаем рецепт лепешек. Хрустящие лепешки, от которых невозможно отказаться.
Для рецепта понадобится всего пару минут вашего времени и немного фантазии. Чтобы лепешки получились вкуснее, выбирайте вместо творога брынзу. Если вы не сильно любите соленые блюда, тогда можно купить домашний творог.
Такие сырные лепешки восхитят любого и ваш праздничный стол запомнится всем.
Вкусные хрустящие лепешки - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 180 гр
- Творог или сыр Брынза - 230 гр
- Кефир - 100 мл
- Сыр твердый - 120 гр
- Сода - половина чайной ложки
- Сахар - 1 чайная ложка
- Соль - 1 чайная ложка
- Укроп, петрушка, базилик
В глубокую миску или кастрюлю вылить теплый кефир, добавить соду, сахар и соль. Аккуратно перемешать и оставить на 5 минут. Твердый сыр натереть на терке и добавить в кефир.
Муку просеять дважды и постепенно добавлять к кефиру.
Вымесить тесто на лепешки, чтобы небыло комочков. Тогда они получаются воздушными и хрустящими.
Тесто стоит вымешивать руками, чтобы оно не прилипало к миске.
Скатать готовое тесто в шарик, накрыть миску пленкой пищевой и полотенцем.
Зелень помыть, высушить и измельчить в блендере.
Натереть брынзу или творог и смешать с зеленью.
Можно по вкусу посолить, если выбрали для рецепта домашний творог.
Тесто разделить на две части, скатать колбаску и порезать.
Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку, выложить начинку и закрыть края.
В сковороду влить оливковое масло и обжаривать по 2 минуты с каждой стороны.
Чтобы лепешки получились хрустящими, обязательно сковороду накрывайте крышкой.
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