Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 7 порции Кухня Кухня Европейская

Хрустящие лепешки рецепт / ua.depositphotos.com

Решили удивить родных и близких вкусными закусками, тогда предлагаем рецепт лепешек. Хрустящие лепешки, от которых невозможно отказаться.

Для рецепта понадобится всего пару минут вашего времени и немного фантазии. Чтобы лепешки получились вкуснее, выбирайте вместо творога брынзу. Если вы не сильно любите соленые блюда, тогда можно купить домашний творог.

Такие сырные лепешки восхитят любого и ваш праздничный стол запомнится всем.

Вкусные хрустящие лепешки - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 180 гр

Творог или сыр Брынза - 230 гр

Кефир - 100 мл

Сыр твердый - 120 гр

Сода - половина чайной ложки

Сахар - 1 чайная ложка

Соль - 1 чайная ложка

Укроп, петрушка, базилик

В глубокую миску или кастрюлю вылить теплый кефир, добавить соду, сахар и соль. Аккуратно перемешать и оставить на 5 минут. Твердый сыр натереть на терке и добавить в кефир.

Муку просеять дважды и постепенно добавлять к кефиру.

Вымесить тесто на лепешки, чтобы небыло комочков. Тогда они получаются воздушными и хрустящими.

Тесто стоит вымешивать руками, чтобы оно не прилипало к миске.

Скатать готовое тесто в шарик, накрыть миску пленкой пищевой и полотенцем.

Зелень помыть, высушить и измельчить в блендере.

Натереть брынзу или творог и смешать с зеленью.

Можно по вкусу посолить, если выбрали для рецепта домашний творог.

Тесто разделить на две части, скатать колбаску и порезать.

Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку, выложить начинку и закрыть края.

В сковороду влить оливковое масло и обжаривать по 2 минуты с каждой стороны.

Чтобы лепешки получились хрустящими, обязательно сковороду накрывайте крышкой.

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