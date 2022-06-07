Самые вкусные и хрустящие горячие рулетики из лаваша: очень простой рецепт

Идеальный рулет из лаваша с сочной начинкой.
Готовим вкусный завтрак за несколько минут. Чтобы лаваш был сочный и нежный предлагаем рецепт рулетиков, которые точно восхитят нежным вкусом.
Такие рулетики полюбят и детки, и гости. Начинка для рулета из лаваша может быть любой, но больше подходит курица, сыр, огурец.
Горячие рулетики из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 лист
- Куриное филе - 1 шт
- Сыр твердый
- Филадельфия
- Огурец
- Зелень - по вкусу
Куриное филе помыть, обсушить и обжарить кусочки в оливковом масле.
Огурец порезать слайсами.
Сыр натереть на мелкой терке.
Лаваш развернуть и обильно смазать филадельфией, посыпать зеленью, добавить порезанное кусочками филе, посыпать тертым сыром.
Свернуть лаваш в рулет и порезать на порционные кусочки.
Обжарить рулетики с двух сторон по 2 минуты на сковороде и подавать горячими к столу.
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Автор: Маша Тупченко