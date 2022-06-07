Самые вкусные и хрустящие горячие рулетики из лаваша: очень простой рецепт

Рулет из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусный завтрак за несколько минут. Чтобы лаваш был сочный и нежный предлагаем рецепт рулетиков, которые точно восхитят нежным вкусом.

Такие рулетики полюбят и детки, и гости. Начинка для рулета из лаваша может быть любой, но больше подходит курица, сыр, огурец.

Горячие рулетики из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 лист

Куриное филе - 1 шт

Сыр твердый

Филадельфия

Огурец

Зелень - по вкусу

Куриное филе помыть, обсушить и обжарить кусочки в оливковом масле.

Огурец порезать слайсами.

Сыр натереть на мелкой терке.

Лаваш развернуть и обильно смазать филадельфией, посыпать зеленью, добавить порезанное кусочками филе, посыпать тертым сыром.

Свернуть лаваш в рулет и порезать на порционные кусочки.

Обжарить рулетики с двух сторон по 2 минуты на сковороде и подавать горячими к столу.

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