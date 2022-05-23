Самые вкусные и легкие чебуреки с идеальной начинкой: удивительный рецепт

Невероятно вкусные чебуреки из кабачка на скорую руку.
Уже лето на носу и свежие овощи появятся на полках магазинов. Предлагаем вам узнать простой рецепт чебуреков из кабачка, которые простоя тают во рту.
Невероятно вкусный и простой рецепт чебуреков понравится всем, даже тем, кто не любит кабачок.
Начинка для таких чебуреков может быть любой.
Кабачковые чебуреки с сыром и ветчиной - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачок - 4 штуки
- Мука - 120 гр
- Яйца - 1 шт
- Ветчина или балык - 100 гр
- Сыр твердый - 50 гр
- Соль
- Зелень
Кабачки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5 минут.
Отжать сок и добавить муку, 1 яйцо. Хорошо перемешать.
Сыр натереть на мелкой терке, ветчину на большой. Смешать сыр и ветчину, добавить зелень.
Разогреваем сковороду и выкладываем две столовые ложки кабачка, ложкой формируем круглую лепешку и выкладываем начинку.
Как только кабачок прихватиться, одну сторону заворачиваем в чебурек и обжариваем с двух сторон до румяной корочки.
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