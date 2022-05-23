Самые вкусные и легкие чебуреки с идеальной начинкой: удивительный рецепт

Чебуреки из кабачков рецепт / ua.depositphotos.com

Уже лето на носу и свежие овощи появятся на полках магазинов. Предлагаем вам узнать простой рецепт чебуреков из кабачка, которые простоя тают во рту.

Невероятно вкусный и простой рецепт чебуреков понравится всем, даже тем, кто не любит кабачок.

Начинка для таких чебуреков может быть любой.

Кабачковые чебуреки с сыром и ветчиной - рецепт

Вам понадобится:

Кабачок - 4 штуки

Мука - 120 гр

Яйца - 1 шт

Ветчина или балык - 100 гр

Сыр твердый - 50 гр

Соль

Зелень

Кабачки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5 минут.

Отжать сок и добавить муку, 1 яйцо. Хорошо перемешать.

Сыр натереть на мелкой терке, ветчину на большой. Смешать сыр и ветчину, добавить зелень.

Разогреваем сковороду и выкладываем две столовые ложки кабачка, ложкой формируем круглую лепешку и выкладываем начинку.

Как только кабачок прихватиться, одну сторону заворачиваем в чебурек и обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

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