Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закуски

Время приготовления: Время приготовления: 50 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут Порции Порции 10 порции

Тарталетки на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Встречать год Кролика 2023 нужно вкусными мясными блюдами. Главред расскажет невероятно простой рецепт тарталеток с нежнейшим печеночным паштетом.

Если время позволяет, можно приготовить тарталетки самостоятельно. Для этого много времени не понадобиться.

Также можно использовать уже готовые магазинные тарталетки в виде корзиночек.

Тарталетки на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 180 гр

Холодная вода - 150 мл

Сливочное масло - 150 гр

Печень куриная или свиная - 400 гр

Сало - небольшой кусочек по вкусу

Лук - 1 шт

Морковка - 1 шт

Соль

Масло разделить на две части. Одну оставить для паштета.

Натереть масло на терке, добавить к муке и перемешать.

Влить холодную воду и замесить тесто на тарталетки, чтобы не прилипало к рукам.

Тесто во время приготовления можно немного посолить.

Скатать в шарик, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 20 минут.

Разогреть духовку на 180 градусов.

Тесто тонко раскатать и вырезать кружки. красиво и плотно уложить в железные формы и выпекать 15 минут.

Чтобы тарталетки не испортились, и получились красивыми, насыпьте в форму фасоль.

Пока готовятся тарталетки, делаем нежнейшую начинку.

Морковку хорошо помыть и отварить. Можно запечь в духовке.

Печень вымыть, порезать. Разогреть сковороду, добавить пару кусочков сала и обжарить печень с луком.

Морковку почистить и добавить к печени.

В мясорубке перекрутить паштет. Можно воспользоватся блендером.

Добавить масло комнатной температуры и перемешать паштет.

Чтобы красиво оформить новогодние корзиночки, переложите паштет в кондитерчкий мешок и только потом наполняйте тарталетки.

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