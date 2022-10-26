Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закуски

Невозможно вкусная закуска на Новый год 2023. Кролик точно оценит ваши старания.
Встречать год Кролика 2023 нужно вкусными мясными блюдами. Главред расскажет невероятно простой рецепт тарталеток с нежнейшим печеночным паштетом.
Если время позволяет, можно приготовить тарталетки самостоятельно. Для этого много времени не понадобиться.
Также можно использовать уже готовые магазинные тарталетки в виде корзиночек.
Тарталетки на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 180 гр
- Холодная вода - 150 мл
- Сливочное масло - 150 гр
- Печень куриная или свиная - 400 гр
- Сало - небольшой кусочек по вкусу
- Лук - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Соль
Масло разделить на две части. Одну оставить для паштета.
Натереть масло на терке, добавить к муке и перемешать.
Влить холодную воду и замесить тесто на тарталетки, чтобы не прилипало к рукам.
Тесто во время приготовления можно немного посолить.
Скатать в шарик, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 20 минут.
Разогреть духовку на 180 градусов.
Тесто тонко раскатать и вырезать кружки. красиво и плотно уложить в железные формы и выпекать 15 минут.
Чтобы тарталетки не испортились, и получились красивыми, насыпьте в форму фасоль.
Пока готовятся тарталетки, делаем нежнейшую начинку.
Морковку хорошо помыть и отварить. Можно запечь в духовке.
Печень вымыть, порезать. Разогреть сковороду, добавить пару кусочков сала и обжарить печень с луком.
Морковку почистить и добавить к печени.
В мясорубке перекрутить паштет. Можно воспользоватся блендером.
Добавить масло комнатной температуры и перемешать паштет.
Чтобы красиво оформить новогодние корзиночки, переложите паштет в кондитерчкий мешок и только потом наполняйте тарталетки.
Читайте также:
- Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьи
- Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецепт
- Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецепт