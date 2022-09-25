Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закуски

Невероятно вкусная селедка с огурцами и луком для праздничного стола.
Решили приготовить не просто вкусное угощение для близких, а еще и удивить, тогда предлагаем простой и вкусный рецепт рулетиков из селедки.
Превосходная закуска на праздничном столе, которая подойдет к любому рецепту картошки.
Такая селедочка станет вашим фирменным рецептом, и многие хозяйки будут просить поделиться блюдом.
Рулетики из селедки - рецепт
Вам понадобится:
- Селедка - 400 гр
- Соленые огурцы маленькие - 3 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Зеленый лук - 3 веточки
- Горчица - 2 чайные ложки
- Уксус - 1 столовая ложка
- Вода - половина стакана
Селедку можно покупать уже чищенную в упаковке или почистить и убрать все косточки. Половину чашки воды влить в небольшую кастрюльку, добавить 1 столовую ложку уксуса и лавровый лист.
Довести до кипения маринад для селедки и дать остыть.
Огурцы порезать соломкой или натереть на крупной терке.
Мелко порезать репчатый лук.
Каждый кусочек селедки выложить на досточку, накрыть пищевой пленкой и немного отбить.
Порезать на 3-4 равных части. Смазать горчицей, выложить лук и огурцы и свернуть в рулетик.
Обязательно каждый рулетик из селедки закрепить шпажкой.
Каждый рулетик из селедки выложить в глубокое блюдо, залить маринадом и посыпать зеленым луком.
Отправить в холодильник на 2-4 часа.
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