Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закуски

Рулетики из селедки рецепт / ua.depositphotos.com

Решили приготовить не просто вкусное угощение для близких, а еще и удивить, тогда предлагаем простой и вкусный рецепт рулетиков из селедки.

Превосходная закуска на праздничном столе, которая подойдет к любому рецепту картошки.

Такая селедочка станет вашим фирменным рецептом, и многие хозяйки будут просить поделиться блюдом.

Рулетики из селедки - рецепт

Вам понадобится:

Селедка - 400 гр

Соленые огурцы маленькие - 3 шт

Лук репчатый - 1 шт

Зеленый лук - 3 веточки

Горчица - 2 чайные ложки

Уксус - 1 столовая ложка

Вода - половина стакана

Селедку можно покупать уже чищенную в упаковке или почистить и убрать все косточки. Половину чашки воды влить в небольшую кастрюльку, добавить 1 столовую ложку уксуса и лавровый лист.

Довести до кипения маринад для селедки и дать остыть.

Огурцы порезать соломкой или натереть на крупной терке.

Мелко порезать репчатый лук.

Каждый кусочек селедки выложить на досточку, накрыть пищевой пленкой и немного отбить.

Порезать на 3-4 равных части. Смазать горчицей, выложить лук и огурцы и свернуть в рулетик.

Обязательно каждый рулетик из селедки закрепить шпажкой.

Каждый рулетик из селедки выложить в глубокое блюдо, залить маринадом и посыпать зеленым луком.

Отправить в холодильник на 2-4 часа.

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