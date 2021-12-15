Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минут

Закуска на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка хочет приготовить вкусный стол на Новый год 2022. Чтобы долго не стоять у плиты, предлагаем вам невероятные идеи закусок в тарталетках.

Такая закуска точно будет "королевой" вашего праздничного стола. Готовить всего 5 минут, а вкус будет превосходным.

Мы собрали несколько рецептов закуски в тарталетках на Новый год 2022.

Тарталетки на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Тарталетки - 10 штук

Яйца - 3 штуки

Майонез или сметана

Красная икра

Печень трески

Яйца отварить 10 минут, остудить и очистить. Натереть или порезать кубиками.

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Печень трески стоит брать в собственном соку. слить жидкость и добавить к яйцам.

Добавляем немного сметаны или домашнего майонеза и хорошо все перемешиваем вилкой.

В тарталетки по 1 столовой ложки раскладываем начинку и украшаем зернышками красной икры.

Тарталетки с красной рыбой

Вам понадобится:

Тарталетки - 12 штук

Сьомга или форель - 200 грамм

Филадельфия - 150 грамм

Оливки или маслины - 1 банка

Зелень

Зелень, укроп или петрушку, хорошо промыть и добавить в блендер с сыром филадельфия. Все взбить и разложить по 2 чайные ложки в тарталетки.

Семгу или форель порезать на тонкие кусочки, можно сбрызнуть лимонным соком, и выложить красиво в тарталетки.

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К красной рыбе положить оливки или маслины. Закуска на Новый год 2022 готова.

Салат в тарталетках - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 штуки

Креветки - 300 грамм

Сыр Моцарелла - 120 грамм

Тарталетки 10 штуки

Майонез

Яйца отварить 7 минут и натереть на крупной терке. Креветки отварить или уже купить готовые.

Натираем сыр и соединяем с яйцами и креветками.

Все заправляем майонезом или греческим йогуртом, можно добавить специи по вкусу.

Тарталетки на Новый год 2022 заполняем салатом и украшаем креветкой с зеленью.

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