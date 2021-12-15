Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минут

Восхитительно вкусные начинки для тарталеток на Новый год 2022.
Каждая хозяйка хочет приготовить вкусный стол на Новый год 2022. Чтобы долго не стоять у плиты, предлагаем вам невероятные идеи закусок в тарталетках.
Такая закуска точно будет "королевой" вашего праздничного стола. Готовить всего 5 минут, а вкус будет превосходным.
Мы собрали несколько рецептов закуски в тарталетках на Новый год 2022.
Тарталетки на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Тарталетки - 10 штук
- Яйца - 3 штуки
- Майонез или сметана
- Красная икра
- Печень трески
Яйца отварить 10 минут, остудить и очистить. Натереть или порезать кубиками.
Печень трески стоит брать в собственном соку. слить жидкость и добавить к яйцам.
Добавляем немного сметаны или домашнего майонеза и хорошо все перемешиваем вилкой.
В тарталетки по 1 столовой ложки раскладываем начинку и украшаем зернышками красной икры.
Тарталетки с красной рыбой
Вам понадобится:
- Тарталетки - 12 штук
- Сьомга или форель - 200 грамм
- Филадельфия - 150 грамм
- Оливки или маслины - 1 банка
- Зелень
Зелень, укроп или петрушку, хорошо промыть и добавить в блендер с сыром филадельфия. Все взбить и разложить по 2 чайные ложки в тарталетки.
Семгу или форель порезать на тонкие кусочки, можно сбрызнуть лимонным соком, и выложить красиво в тарталетки.
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К красной рыбе положить оливки или маслины. Закуска на Новый год 2022 готова.
Салат в тарталетках - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 4 штуки
- Креветки - 300 грамм
- Сыр Моцарелла - 120 грамм
- Тарталетки 10 штуки
- Майонез
Яйца отварить 7 минут и натереть на крупной терке. Креветки отварить или уже купить готовые.
Натираем сыр и соединяем с яйцами и креветками.
Все заправляем майонезом или греческим йогуртом, можно добавить специи по вкусу.
Тарталетки на Новый год 2022 заполняем салатом и украшаем креветкой с зеленью.
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