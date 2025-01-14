Самый быстрый рецепт блюда из лаваша за 5 минут: пальчики оближешь

Такой рецепт лаваша с картофелем очень неожиданно вкусный.

https://glavred.info/recipes/samyy-bystryy-recept-blyuda-iz-lavasha-za-5-minut-palchiki-oblizhesh-10630466.html Ссылка скопирована

Шикарный рулет из лаваша - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим невероятно вкусный ужин или новый вариант бюджетной закуски из лаваша.

Для начинки из лаваша потребуется всего несколько ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике.

Блюдо из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Лаваш - 1 упаковка

Картошка - 3 шт

Масло сливочное

Молоко

Колбаса или копченое куриное филе

Твердый сыр - 120 гр

Яйца - 2 шт

Картошку почистить, отварить до готовности.

Слить с картофеля всю воду, добавить молоко и сливочное масло. Делаем теплое и вкусное пюре.

Можно пюре взбить блендером, чтобы не было никаких комочков.

Далее выбираем по вкусу начинку. Можно использовать любимую колбасу или купить готовое копченое куриное филе.

Новый рецепт рулета из лаваша / depositphotos.com/ua

Нарезаем начинку соломкой.

Сыр натереть на крупной терке.

Разделить 2 листа лаваша.

На первый лист выложить начинку из картофельного пюре.

Вторым слоем добавить куриное филе или колбасу.

Все посыпаем обильно сыром.

Закрыть вторым слоем лаваша и скрутить аккуратно в рулет.

Рулет из лаваша порезать на порции.

1 яйца взбить в тарелке, каждый кусочек рулета смочить в яйце и обжарить со всех сторон на сковороде.

Бомбическая закуска из лаваша только порадует ваших гостей.

Смотрите видео, как готовить рулет из лаваша с картошкой - рецепт:

Читайте также:

Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред