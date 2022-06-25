Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецепт

Пошаговый рецепт винегрета с секретным ингредиентом / ua.depositphotos.com

Простой и очень вкусный салат, который обожают многие. Винегрет сейчас не так часто можно встретить на столе, но насколько он богат витаминами для нашего организма.

Многие хозяйки привыкли готовить привычным для себя способом, но сегодня вам расскажем изумительный рецепт винегрета по секретному рецепту.

Такой винегрет точно станет "звездой" вашего праздника.

Винегрет с капустой - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

Картошка молодая - 4 шт

Свежие огурцы - 1 шт

Малосольные огурчики - 2 шт

Свекла большая - 1 шт

Морковь молодая - 2 шт

Зеленый горошек (свежий)

Капуста морская без добавок

Масло оливковое или домашнее

Картошку молодую отварить и порезать кубиками.

Параллельно варим морковь и свеклу.

Огурцы порезать небольшими брусочками, добавить к картошке.

Далее 120 гр морской капусты.

Чистим морковь и свеклу, нарезаем и отправляем в салатник с винегретом.

Добавляем отварной зеленый горошек.

Солим и заправляем оливковым маслом.

Винегрет желательно оставить на 10 минут, чтобы полностью впитал в себя масло.

Читайте также: