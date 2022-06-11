Самый простой и легкий летний ужин из 3 ингредиентов, который любят долгожители: рецепт за 10 минут

Превосходно вкусный летний салат на скорую руку.
Лето - время легкой и вкусной пищи. Многие долгожители стараются не употреблять жирную, острую и сладкую еду.
Сегодня расскажем вам очень простой и легкий рецепт ужина на скорую руку.
Макароны можно выбрать любых сортов, желательно чтобы они не разварились.
Легкий летний салат с макаронами - рецепт
Вам понадобится:
- Макароны - 300 гр
- Перец болгарский - 1 штука
- Огурцы и помидоры - 3 штуки
- Фета
- Зелень - по вкусу
Макароны отварить до полуготовности.
Огурцы помыть, почистить и порезать кружочками.
Помидоры и перец порезать мелкими кубиками.
Фету порезать или измельчить вилкой.
Добавить все в салатник, посыпать мелко порезанной зеленью заправить бальзамическим уксусом или оливковым маслом.
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Автор: Маша Тупченко