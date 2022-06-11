Самый простой и легкий летний ужин из 3 ингредиентов, который любят долгожители: рецепт за 10 минут

Легкий летний салат рецепт / pixabay

Лето - время легкой и вкусной пищи. Многие долгожители стараются не употреблять жирную, острую и сладкую еду.

Сегодня расскажем вам очень простой и легкий рецепт ужина на скорую руку.

Макароны можно выбрать любых сортов, желательно чтобы они не разварились.

Легкий летний салат с макаронами - рецепт

Вам понадобится:

Макароны - 300 гр

Перец болгарский - 1 штука

Огурцы и помидоры - 3 штуки

Фета

Зелень - по вкусу

Макароны отварить до полуготовности.

Огурцы помыть, почистить и порезать кружочками.

Помидоры и перец порезать мелкими кубиками.

Фету порезать или измельчить вилкой.

Добавить все в салатник, посыпать мелко порезанной зеленью заправить бальзамическим уксусом или оливковым маслом.

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