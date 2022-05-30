Самый простой и очень вкусный рецепт вареников: почему никогда нельзя выливать воду после варки

Готовим настоящее украинское блюдо. Рецепт теста на вареники с картошкой.
Решили побаловать своих родных вкусными варениками, тогда этот рецепт точно для вас. Проще и вкуснее вы точно не пробовали.
Вареники - одно из самых любимых блюд, и взрослых, и детей. Начинка для вареников может быть любой, а вот тесто - нет.
Это самый простой рецепт теста для вареников, который подойдет и для пельменей.
Вареники с картошкой и грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 3 стакана
- Вода - 1 стакан
- Яйца - 1 штука
- Картошка - 600 гр
- Лук - 2 шт
- Грибы - 400 гр
- Масло растительное
- Соль
Картошку почистить и отварить до готовности.
Лук и грибы мелко порезать и обжарить в масле.
Из картошки сделать пюре, добавить грибы и лук и хорошо перемешать начинку на вареники.
Пока варилась картошка и жарились грибы, можно сделать тесто для вареников.
Муку просеять, влить ледяную воду и добавить одно яйцо.
Замесить руками мягкое тесто.
Скатать в шарить, накрыть полотенцем и дать постоять 30 минут.
Такое тесто получается очень эластичным и вкусным.
Посыпать рабочую зону мукой, раскатать тесто и стаканом вырезать кружочки для вареников.
Выкладываем начинку для вареников, и красиво скручиваем края.
В кипящую воду добавляем соль и варим вареники 5 минут.
Почему нельзя выливать воду после вареников
После варки вареников можно приготовить вкусный соус из бульона.
В глубокую тарелку выдавить пару зубчиков чеснока, добавить 3 столовые ложки томатной пасты, чайную ложку уксуса, чайную ложку сахара, перец.
Хорошо перемешать и добавить 5 столовых ложек бульона из-под вареников с картошкой.
Вареники с соусом будут превосходно вкусными.
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