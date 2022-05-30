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Самый простой и очень вкусный рецепт вареников: почему никогда нельзя выливать воду после варки

30 мая 2022, 14:48

Готовим настоящее украинское блюдо. Рецепт теста на вареники с картошкой.

вареники, рецепт вареников
Самый просто рецепт теста на вареники / ua.depositphotos.com

Решили побаловать своих родных вкусными варениками, тогда этот рецепт точно для вас. Проще и вкуснее вы точно не пробовали.

Вареники - одно из самых любимых блюд, и взрослых, и детей. Начинка для вареников может быть любой, а вот тесто - нет.

Это самый простой рецепт теста для вареников, который подойдет и для пельменей.

Вареники с картошкой и грибами - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 3 стакана
  • Вода - 1 стакан
  • Яйца - 1 штука
  • Картошка - 600 гр
  • Лук - 2 шт
  • Грибы - 400 гр
  • Масло растительное
  • Соль

Картошку почистить и отварить до готовности.

Лук и грибы мелко порезать и обжарить в масле.

Из картошки сделать пюре, добавить грибы и лук и хорошо перемешать начинку на вареники.

Пока варилась картошка и жарились грибы, можно сделать тесто для вареников.

Муку просеять, влить ледяную воду и добавить одно яйцо.

Замесить руками мягкое тесто.

Скатать в шарить, накрыть полотенцем и дать постоять 30 минут.

Такое тесто получается очень эластичным и вкусным.

Посыпать рабочую зону мукой, раскатать тесто и стаканом вырезать кружочки для вареников.

Выкладываем начинку для вареников, и красиво скручиваем края.

В кипящую воду добавляем соль и варим вареники 5 минут.

Почему нельзя выливать воду после вареников

После варки вареников можно приготовить вкусный соус из бульона.

В глубокую тарелку выдавить пару зубчиков чеснока, добавить 3 столовые ложки томатной пасты, чайную ложку уксуса, чайную ложку сахара, перец.

Хорошо перемешать и добавить 5 столовых ложек бульона из-под вареников с картошкой.

Вареники с соусом будут превосходно вкусными.

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рецепт вареники
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