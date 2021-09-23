Самый простой рецепт куриного филе: готовить всего 15 минут

Рецепт куриного филе / ua.depositphotos.com

После тяжелого трудового дня каждый из нас хочет вкусно поужинать. Многие задаются вопросом, а что приготовить из куриного филе? Рецептов ужина может быть масса, но сегодня мы вам расскажем один вкуснейший рецепт куриного филе, который не оставит вас равнодушными.

Из куриного филе можно быстро приготовить полезный ужин, но этот рецепт с вкуснейшей пармезановой корочкой будет точно в вашем рационе.

Куриное филе в пармезановой корочке - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 1-2 штуки.

Пармезан потертый - 5 столовых ложек.

Картошка - 300 грамм.

Белой яичный - 1 штука.

Зеленый горошек - маленькая банка.

Оливковое масло - 1 чайная ложка.

С самого начала приготовления разогреваем духовку. Противень накрываем пергаментной бумагой или фольгой, у кого что есть. Хорошо моем и просушиваем куриное филе. Яйцо моем, отделяем желток от белка, белок хорошо взбиваем, можем чуток подсолить.

Если у вас пармезан одним кусочком, то натираем его на мелкой терке. Берем кусочек куриного филе и опускаем в тарелку с белком, далее в тарелку с пармезаном. Все как по принципу приготовления битков.

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Отправляем наше куриное филе на противень и желательно накрыть все сверху фольгой.

Такой рецепт куриного филе простой, и запекать нужно всего 12-15 минут, все зависит от вашей духовки. Можно включить обогрев с двух сторон, но советуем вам перевернуть куриное филе, чтобы образовалась вкусная пармезановая корочка.

К куриному филе предлагаем вам приготовить вкусную картошку с горохом, или приготовить кус-кус. Также к такому рецепту куриного филе подойдет гречневая каша.

Достаем наше куриное филе с хрустящей пармезановой корочкой, можно немного украсить зеленью.

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