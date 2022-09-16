Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторваться

Вкусный рецепт пирога с замороженными ягодами / pixabay

Осенью всегда хочется насладиться вкусными и полезными ягодами, которые умелые хозяйки успели и наморозили летом. Расскажем вам простой и легкий рецепт пирога с ягодами, а также секреты приготовления.

Чтобы ягоды не вытекали из пирога, нельзя их размораживать и засыпать сахаром. Лучше всего ягоды присыпать мукой, чтобы они сохранили свой вид и не растеклись.

Если вы любите сладкий пирог, то добавьте больше сахара в тесто. А вот ягоды можно после приготовления посыпать сахарной пудрой.

Легкий ягодный пирог - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 4 столовые ложки

Сахар - 3 столовые ложки

Яйца - 3 штуки

Сода - половина чайной ложки

Яблоки - 3 шт

Ягоды замороженные - 100 гр

Сметана - 1 стакан

Корица - по вкусу

Яйца вымыть, разбить в глубокую миску. Добавить сахар и взбить кухонным комбайном до белой пены, примерно 10 минут.

В это время помыть яблоки, почистить и порезать тонкими кружочками.

Просеять муку и замесить тесто, погасить соду и сразу влить в яичную смесь.

Соду можно погасить лимонным соком.

Форму для запекания смазать оливковым или сливочным маслом.

Разложить яблоки, залить все тестом.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог 30 минут.

Как только увидели румяную корочку на пироге, достаем его из духовки и заливаем сметаной.

Наверх выкладываем замороженные ягоды, предварительно пересыпав их чайной ложкой муки.

Отправить пирог на 5 минут в духовку. Если любите более сладкий пирог, можно смешать сметану с 2 столовыми ложками сахара и залить пирог.

Как правильно разморозить ягоды для украшения торта

Достаньте из морозилки ягоды и выложите их на плоскую тарелку. Ягоды отправить в холодильник до полной разморозки. Только потом можно украшать торт.

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