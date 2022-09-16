Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторваться

Что сделать, чтобы ягоды не вытекали из пирога и не испортили все блюдо. Простой рецепт ягодного торта.
Осенью всегда хочется насладиться вкусными и полезными ягодами, которые умелые хозяйки успели и наморозили летом. Расскажем вам простой и легкий рецепт пирога с ягодами, а также секреты приготовления.
Чтобы ягоды не вытекали из пирога, нельзя их размораживать и засыпать сахаром. Лучше всего ягоды присыпать мукой, чтобы они сохранили свой вид и не растеклись.
Если вы любите сладкий пирог, то добавьте больше сахара в тесто. А вот ягоды можно после приготовления посыпать сахарной пудрой.
Легкий ягодный пирог - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 4 столовые ложки
- Сахар - 3 столовые ложки
- Яйца - 3 штуки
- Сода - половина чайной ложки
- Яблоки - 3 шт
- Ягоды замороженные - 100 гр
- Сметана - 1 стакан
- Корица - по вкусу
Яйца вымыть, разбить в глубокую миску. Добавить сахар и взбить кухонным комбайном до белой пены, примерно 10 минут.
В это время помыть яблоки, почистить и порезать тонкими кружочками.
Просеять муку и замесить тесто, погасить соду и сразу влить в яичную смесь.
Соду можно погасить лимонным соком.
Форму для запекания смазать оливковым или сливочным маслом.
Разложить яблоки, залить все тестом.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог 30 минут.
Как только увидели румяную корочку на пироге, достаем его из духовки и заливаем сметаной.
Наверх выкладываем замороженные ягоды, предварительно пересыпав их чайной ложкой муки.
Отправить пирог на 5 минут в духовку. Если любите более сладкий пирог, можно смешать сметану с 2 столовыми ложками сахара и залить пирог.
Как правильно разморозить ягоды для украшения торта
Достаньте из морозилки ягоды и выложите их на плоскую тарелку. Ягоды отправить в холодильник до полной разморозки. Только потом можно украшать торт.
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