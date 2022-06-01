Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минуты

Летний салат с клубникой рецепт / ua.depositphotos.com

В Украину пришло настоящее лето и на рынках уже изобилие свежих фруктов и овощей. Чтобы чувствовать себе превосходно, нужно правильно питаться и побольше кушать сезонных витаминов.

Сегодня вам расскажем невероятно простой и очень легкий рецепт салата с клубникой, который полюбят даже ваши детки.

Клубника просто роскошно будет сочетаться со свежей зеленью.

Салат с клубникой - простой рецепт

Вам понадобится:

Руколла

Листья салата

Клубника - 5 ягод

Оливки

Фета

Пармезан

Мед - 2 ложки

Уксус винный или яблочный - 1 чайная ложка

Клубнику помыть, убрать зеленые хвостики и порезать на 4 части.

Оливки разрезать пополам или порезать кольцами.

Зелень хорошо помыть, порезать и выложить в салатник.

Далее клубнику и оливки.

Фету порезать на кубики, добавить в салат.

Смешать мед и уксус, залить салат соусом и посыпать тертым на мелкой терке Пармезаном.

Салат с авокадо и клубникой - рецепт

Вам понадобится:

Листья салата

Авокадо

Клубника

Орехи

Оливковое масло

Листья салата промыть, порезать и переложить в блюдо для подачи.

Авокадо порезать кубиками или красивыми ломтиками, сбрызнуть лимонным соком.

Клубнику хорошо помыть и порезать на половинки.

Добавить оливковое масло, немного подсолить и перемешать салат и дать 2 минуты настояться.

При подаче посыпать кедровыми орешками.

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