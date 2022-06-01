Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минуты

Готовим удивительно вкусные рецепты с клубникой.
В Украину пришло настоящее лето и на рынках уже изобилие свежих фруктов и овощей. Чтобы чувствовать себе превосходно, нужно правильно питаться и побольше кушать сезонных витаминов.
Сегодня вам расскажем невероятно простой и очень легкий рецепт салата с клубникой, который полюбят даже ваши детки.
Клубника просто роскошно будет сочетаться со свежей зеленью.
Салат с клубникой - простой рецепт
Вам понадобится:
- Руколла
- Листья салата
- Клубника - 5 ягод
- Оливки
- Фета
- Пармезан
- Мед - 2 ложки
- Уксус винный или яблочный - 1 чайная ложка
Клубнику помыть, убрать зеленые хвостики и порезать на 4 части.
Оливки разрезать пополам или порезать кольцами.
Зелень хорошо помыть, порезать и выложить в салатник.
Далее клубнику и оливки.
Фету порезать на кубики, добавить в салат.
Смешать мед и уксус, залить салат соусом и посыпать тертым на мелкой терке Пармезаном.
Салат с авокадо и клубникой - рецепт
Вам понадобится:
- Листья салата
- Авокадо
- Клубника
- Орехи
- Оливковое масло
Листья салата промыть, порезать и переложить в блюдо для подачи.
Авокадо порезать кубиками или красивыми ломтиками, сбрызнуть лимонным соком.
Клубнику хорошо помыть и порезать на половинки.
Добавить оливковое масло, немного подсолить и перемешать салат и дать 2 минуты настояться.
При подаче посыпать кедровыми орешками.
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