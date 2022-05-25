Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецепт

Удивительно вкусный рецепт салата с морковкой и орехами, который укрепит здоровье.
Каждый из нас хочет быть здоровым и правильно питаться. Чтобы здоровье вас не подводило и правильное питание не пугало, мы решили рассказать вам простейший рецепт салата.
Этот салат едят долгожители почти каждый день. Витаминная бомба от которой ваш организм будет в восторге.
Такой салат едят все, и детки, и взрослые.
Салат с морковкой и орехами - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка - 7 штуки
- Орехи - 70 гр (грецкие, кешью, миндаль)
- Оливковое масло
- Мед
Морковь натереть на мелкой терке.
Орешки измельчить в блендере в крупную крошку.
Поджарить орехи на оливковом масле 2 минуты.
Добавить в салат к морковке, немного налить меда и хорошо перемешать.
Этот салат будет настоящим праздничным блюдом для ваших близких.
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Автор: Маша Тупченко