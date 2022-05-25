Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецепт

Салат с морковкой и орехами рецепт / ua.depositphotos.com

Каждый из нас хочет быть здоровым и правильно питаться. Чтобы здоровье вас не подводило и правильное питание не пугало, мы решили рассказать вам простейший рецепт салата.

Этот салат едят долгожители почти каждый день. Витаминная бомба от которой ваш организм будет в восторге.

Такой салат едят все, и детки, и взрослые.

Салат с морковкой и орехами - рецепт

Вам понадобится:

Морковка - 7 штуки

Орехи - 70 гр (грецкие, кешью, миндаль)

Оливковое масло

Мед

Морковь натереть на мелкой терке.

Орешки измельчить в блендере в крупную крошку.

Поджарить орехи на оливковом масле 2 минуты.

Добавить в салат к морковке, немного налить меда и хорошо перемешать.

Этот салат будет настоящим праздничным блюдом для ваших близких.

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