Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно красным

Как приготовить насыщенно красный борз рецепт / ua.depositphotos.com

Настоящий красный борщ любят все. Это уникальное блюдо, которое готовили еще наши предки. Нам уже достался универсальный рецепт борща, который используют многие хозяйки.

Сегодня мы расскажем один простой, но очень удивительный рецепт красного борща, по которому готовили наши бабушки.

Чтобы облегчить вам приготовление украинского борща сразу расскажем, что секретными ингредиентами являются - лимонный сок и уксус.

Как приготовить насыщенно красный борщ - рецепт

Вам понадобится:

Мясо на кости - 300 грамм

Картошка - 4 штуки

Капуста - 1 штука

Морковка - 1 штука

Буряк - 2 штуки

Лук репчатый - 1 штука

Уксус - 1 чайная ложка

Лимонный сок - 0,5 чайной ложки

Лавровый лист

Растительное масло

Зелень

Мясо хорошо помыть, порезать крупными кусочками и положить в холодную воду.

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Варить бульон не менее 1 часа. Пену обязательно снимать, и можно добавлять немного теплой воды.

В это время чистим овощи. Картошку порезать небольшими кубиками.

Буряк, капусту, морковку натереть на крупной терке.

Лук почистить и мелко нашинковать.

Разогреть сковороду и высыпать только один буряк, без морковки и лука.

Сделать вкусную зажарку очень просто, и томатная паста для вкуса борща вам не нужна.

Буряк примерно 5 минут обжарить и добавить половину чайной ложки лимонного сока. Тогда цвет борща никогда не потеряете.

На второй сковороду обжарить лук и морковь.

Как только бульон готов, солим и отправляем картошку.

Далее капусту и варим все 10 минут.

Перед тем, как отправить буряк в бульон, добавляем уксус. Тогда борщ станет невероятно вкусным и насыщенно красного цвета.

После свеклы отправляем тушеную морковь и лук, пару листочков лаврового листа.

Варим борщ на медленном огне 15-20 минут.

Мелко порубить зелень и добавить в самом конце

Выключаем борщ и оставляем на плите под закрытой крышкой еще 10 минут.

Только после этого борщ будет по-настоящему нежным и вкусным.

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