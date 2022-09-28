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Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шоке

28 сентября 2022, 15:43

Готовим быстрый и вкусный торт пятиминутка в микроволновке.

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Превосходный торт в микроволновке рецепт / ua.depositphotos.com

Решили побаловать родных вкусными и быстрыми сладостями, тогда предлагаем вам узнать рецепт идеально вкусного торта в микроволновке.

Такой торт готовить безумно просто, и каждая хозяйка останется в восторге.

Чтобы тесто получилось вкусным, готовить торт в микроволновке желательно в силиконовой форме.

Быстрый торт к чаю за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 120 гр
  • Какао - 15 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Сметана 20% - 150 гр
  • Разрыхлитель - 2 чайные ложки
  • Шоколад черный или молочный - 2 плитки
  • Молоко - 3 столовые ложки

Муку просеять в глубокую миску и добавить какао.

Яйца взбить вилкой с сахаром, влить в тесто.

Далее добавить сметану, 2 ложки разрыхлителя и хорошо перемешать тесто на торт.

Силиковоную форму смазать маслом и влить все тесто.

Переставить все в микроволновку и выпекать 2,5-3 минуты.

Запрещено в это время открывать или останавливать микроволновку, бисквит может не подняться.

Чтобы понять, пропекся ли торт, нужно проколоть зубочисткой. Также торт не должен быть мокрым сверху.

Пока выпекался торт, разогреть на водяной бане молоко и шоколад.

Обильно полить торт пятиминутка в микроволновке шоколодной помадкой и украсить.

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