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Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецепт

22 сентября 2022, 14:24

Простой и удивительный рецепт винегрета с квашеной капустой.

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Винегрет с капустой рецепт / ua.depositphotos.com

Винегрет - один из самых полезных салатов. Польза винегрета необыкновенная, ведь в отварных овощах содержатся все полезные витамины.

Чтобы ваш винегрет получился вкусным, предлагаем заправлять его оливковым маслом. А вот секретный ингредиент в винегрете - квашеная капуста.

Такой просто и одновременно полезный салат будет прекрасным дополнением к основным блюдам на вашем столе.

Винегрет с капустой - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 4 шт.
  • Соленый огурец - 2 шт.
  • Свежий огурец - 1 шт.
  • Квашеная капуста - 100 гр.
  • Морковка - 2 шт.
  • Свекла - 2 шт.
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Зелень

Картошку, морковку, свеклу помыть и отварить до готовности.

Остудить овощи, почистить и порезать кубиками.

Соленые огурцы порезать кубиками, а свежий огурец почистить и порезать соломкой.

Квашеную капусту отжать руками и немного измельчить.

В глубокой емкости соединить картошку, свеклу, морковку, квашеную капусту, огурцы.

Добавить лук, зелень фасоль по вкусу, соль и оливковое масло.

Перемешать винегрет и дать настояться 10 минут.

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