Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецепт

Простой и удивительный рецепт винегрета с квашеной капустой.
Винегрет - один из самых полезных салатов. Польза винегрета необыкновенная, ведь в отварных овощах содержатся все полезные витамины.
Чтобы ваш винегрет получился вкусным, предлагаем заправлять его оливковым маслом. А вот секретный ингредиент в винегрете - квашеная капуста.
Такой просто и одновременно полезный салат будет прекрасным дополнением к основным блюдам на вашем столе.
Винегрет с капустой - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 4 шт.
- Соленый огурец - 2 шт.
- Свежий огурец - 1 шт.
- Квашеная капуста - 100 гр.
- Морковка - 2 шт.
- Свекла - 2 шт.
- Оливковое масло
- Соль
- Зелень
Картошку, морковку, свеклу помыть и отварить до готовности.
Остудить овощи, почистить и порезать кубиками.
Соленые огурцы порезать кубиками, а свежий огурец почистить и порезать соломкой.
Квашеную капусту отжать руками и немного измельчить.
В глубокой емкости соединить картошку, свеклу, морковку, квашеную капусту, огурцы.
Добавить лук, зелень фасоль по вкусу, соль и оливковое масло.
Перемешать винегрет и дать настояться 10 минут.
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