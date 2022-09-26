Самый вкусный заливной пирог из лаваша: быстрый рецепт за 15 минут

Удивительный закусочный пирог из лаваша с очень вкусной начинкой.
Готовим вкусный и очень нежный заливной пирог из лаваша с идеально вкусной начинкой. Такой рецепт из лаваша прекрасно дополнит ваш праздничный ужин, обед или подойдет для пикника.
Такой пирог еще можно назвать пиццей, поскольку он очень напоминает вкус настоящего блюда с грибами.
Каждой хозяйке с таким пирогом из лаваша долго времени на кухне возиться не прийдется. Попробуйте приготовить вкуснейший рецепт пиццы из лаваша и грибами.
Пирог из лаваша с начинкой - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Мясной фарш ассорти - 600 гр
- Грибы шампиньоны - 250 гр
- Помидоры - 3 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Яйца - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Сливочное масло
- Соль, специи - по вкусу
- Сливки
Помойте и почистите репчатый лук.
Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Далее добавляем в сковороду фарш ассорти, солим и перчим.
Обжарить фарш с луком, добавить мелко порезанные грибы.
Как только начинка для пирога приготовилась, выключаем сковороду и даем остыть.
Добавляем в фарш яйца, зелень по вкусу и перемешиваем.
Достаем лаваш из пакета и разрезать на 4 равные части.
Выложить всю начинку и быстро свернуть в рулет, чтобы лаваш не размяк.
Круглую форму для пирога застелить пергаментной бумагой, смазать сливочным маслом и переложить лаваш, придавая форму улитки.
Разбить одно яйцо в глубокую миску, добавить сливки 200 мл, зелень по вкусу и соль. Все перемешать и залить пирог.
Сыр натереть на крупной терке, помидоры помыть и порезать кружочками.
Выложить сверху помидоры и поспать сыром пирог.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог из лаваша 15 минут.
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