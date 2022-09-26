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Самый вкусный заливной пирог из лаваша: быстрый рецепт за 15 минут

26 сентября 2022, 15:46

Удивительный закусочный пирог из лаваша с очень вкусной начинкой.

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Пирог из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусный и очень нежный заливной пирог из лаваша с идеально вкусной начинкой. Такой рецепт из лаваша прекрасно дополнит ваш праздничный ужин, обед или подойдет для пикника.

Такой пирог еще можно назвать пиццей, поскольку он очень напоминает вкус настоящего блюда с грибами.

Каждой хозяйке с таким пирогом из лаваша долго времени на кухне возиться не прийдется. Попробуйте приготовить вкуснейший рецепт пиццы из лаваша и грибами.

Пирог из лаваша с начинкой - рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 упаковка
  • Мясной фарш ассорти - 600 гр
  • Грибы шампиньоны - 250 гр
  • Помидоры - 3 шт
  • Сыр твердый - 100 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Лук - 1 шт
  • Сливочное масло
  • Соль, специи - по вкусу
  • Сливки

Помойте и почистите репчатый лук.

Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

Далее добавляем в сковороду фарш ассорти, солим и перчим.

Обжарить фарш с луком, добавить мелко порезанные грибы.

Как только начинка для пирога приготовилась, выключаем сковороду и даем остыть.

Добавляем в фарш яйца, зелень по вкусу и перемешиваем.

Достаем лаваш из пакета и разрезать на 4 равные части.

Выложить всю начинку и быстро свернуть в рулет, чтобы лаваш не размяк.

Круглую форму для пирога застелить пергаментной бумагой, смазать сливочным маслом и переложить лаваш, придавая форму улитки.

Разбить одно яйцо в глубокую миску, добавить сливки 200 мл, зелень по вкусу и соль. Все перемешать и залить пирог.

Сыр натереть на крупной терке, помидоры помыть и порезать кружочками.

Выложить сверху помидоры и поспать сыром пирог.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог из лаваша 15 минут.

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