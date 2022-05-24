Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минут

Восхитительно вкусная запеканка с грибами и картошкой.
Вкусные пироги можно приготовить всего за несколько минут. Такой рецепт еще называют картофельная запеканка с грибами и фаршем.
Это очень простой рецепт, который готовили еще наши бабушки. Уверенны, все ваши близкие будут в полном восторге.
Попробуйте приготовить один раз, и домочадцы будут просить добавки.
Картофельная запеканка с грибами и фаршем - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 7 шт
- Грибы - 400 гр
- Фарш ассорти - 400 гр
- Лук
- Масло сливочное - 80 гр
- Молоко - 150-200 мл
- Сыр твердый
- Соль
Картошку помыть, почистить и отварить. Сделать пюре добавив молоко, соль, сливочное масло.
Пока картошка варилась, почистить и мелко порезать лук. Обжарить до золотистой корочки, добавить грибы и соль.
Фарш можно брать любой, но вкуснее получается с ассорти.
Обжарить на сковороде 5 минут и посолить.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Форму для запекания смазать сливочным маслом.
Первым слоем выкладываем картошку, далее фарш, и лук с грибами.
Посыпаем все тертым на крупной терке сыром.
Запекаем заливной пирог 15 минут.
Читайте также:
- Удивительно вкусные мини-бутерброды с хрустящей корочкой: простой рецепт
- Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецепт
- Самые вкусные и легкие чебуреки с идеальной начинкой: удивительный рецепт