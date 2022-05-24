Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минут

Рецепт запеканки с картошкой и грибами / ua.depositphotos.com

Вкусные пироги можно приготовить всего за несколько минут. Такой рецепт еще называют картофельная запеканка с грибами и фаршем.

Это очень простой рецепт, который готовили еще наши бабушки. Уверенны, все ваши близкие будут в полном восторге.

Попробуйте приготовить один раз, и домочадцы будут просить добавки.

Картофельная запеканка с грибами и фаршем - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 7 шт

Грибы - 400 гр

Фарш ассорти - 400 гр

Лук

Масло сливочное - 80 гр

Молоко - 150-200 мл

Сыр твердый

Соль

Картошку помыть, почистить и отварить. Сделать пюре добавив молоко, соль, сливочное масло.

Пока картошка варилась, почистить и мелко порезать лук. Обжарить до золотистой корочки, добавить грибы и соль.

Фарш можно брать любой, но вкуснее получается с ассорти.

Обжарить на сковороде 5 минут и посолить.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Форму для запекания смазать сливочным маслом.

Первым слоем выкладываем картошку, далее фарш, и лук с грибами.

Посыпаем все тертым на крупной терке сыром.

Запекаем заливной пирог 15 минут.

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