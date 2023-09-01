Его нужно продавать: готовим культовый соус для "Биг Мака" в домашних условиях

Состав соуса для "Биг Мака" ищут много людей, но до сегодня его держали в секрете.

https://glavred.info/recipes/sauces-and-dressings/ego-nuzhno-prodavat-gotovim-kultovyy-sous-dlya-big-maka-v-domashnih-usloviyah-10497421.html Ссылка скопирована

Рецепт соуса из Макдональдса / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok

Бывший шеф-повар компании McDonald's Майк Харач рассказал, как любители "Биг Мака" могут повторить его культовый соус на своей кухне.

Об этом он рассказав в своем TikTok, пишет Mirror.

Как приготовить тот самый соус для "Биг Мака"

Ингредиенты:

видео дня

300 г майонеза;

75 г маринованного сладкого огурца;

2 ст. л. дюссельдорфской горчицы (или американской);

1 ч. л. белого винного уксуса;

1/4 ч. л. паприки;

1 ч. л. гранулированного лука;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

1/8 ч. л. молотого белого перца.

Приготовить соус очень просто. Все, что нужно сделать — смешать все вместе. Огурцы перед добавлением обязательно мелко порежьте. В этом рецепте нет кетчупа, а цвет, который получается в соусе "Биг Мак", придает только паприка.

Перед тем как попробовать соус, нужно дать ему постоять полчаса. Это самое близкое к тому, что вы можете получить по вкусу. Соус подойдет не только к мясу, но и к грибам, хотя готовить их лучше в другом универсальном маринаде.

Пользователи в TikTok под видео бывшего шеф-повара McDonald's оценили рецепт соуса. Так, много кто написали в комментариях, что блюдо настолько вкусное, что должно продаваться в магазинах.

Больше интересных рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.