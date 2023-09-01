Его нужно продавать: готовим культовый соус для "Биг Мака" в домашних условиях

Бывший шеф-повар компании McDonald's Майк Харач рассказал, как любители "Биг Мака" могут повторить его культовый соус на своей кухне.
Об этом он рассказав в своем TikTok, пишет Mirror.
Как приготовить тот самый соус для "Биг Мака"
Ингредиенты:
- 300 г майонеза;
- 75 г маринованного сладкого огурца;
- 2 ст. л. дюссельдорфской горчицы (или американской);
- 1 ч. л. белого винного уксуса;
- 1/4 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. гранулированного лука;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- 1/8 ч. л. молотого белого перца.
Приготовить соус очень просто. Все, что нужно сделать — смешать все вместе. Огурцы перед добавлением обязательно мелко порежьте. В этом рецепте нет кетчупа, а цвет, который получается в соусе "Биг Мак", придает только паприка.
Перед тем как попробовать соус, нужно дать ему постоять полчаса. Это самое близкое к тому, что вы можете получить по вкусу. Соус подойдет не только к мясу, но и к грибам, хотя готовить их лучше в другом универсальном маринаде.
Пользователи в TikTok под видео бывшего шеф-повара McDonald's оценили рецепт соуса. Так, много кто написали в комментариях, что блюдо настолько вкусное, что должно продаваться в магазинах.
@chefmikeharacz Former #mcdonalds corporate chef’s homemade #BigMac sauce #recipe. #FYP#Food#Cooking#DIY#Secret♬ Aesthetic - Tollan Kim
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