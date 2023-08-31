Гости пальчики оближут: рецепт простого и универсального маринада для грибов

Когда дело касается грибов, универсальный рецепт маринада может сделать блюда в разы вкуснее. Он добавит аромат и насыщенность вашим грибам, придавая им неповторимый вкус.
Существует множество разнообразных вариантов маринадов для грибов, подходящих как для немедленного употребления, так и для долгосрочного хранения на зиму. Рецепты маринадов разделяются на традиционные, с тщательно подобранными пропорциями уксуса, соли и сахара, а также на экспериментальные варианты с использованием смесей специй, трав, уксуса (включая лимонную кислоту), соли и сахара, учитывая объем банки, количество грибов или объем воды. Мы подготовили несколько интересных рецептов маринада, которые требуют простых продуктов.
Маринад для грибов на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг свежих грибов;
- 2 ст. л. соли;
- 7–10 зерен черного перца;
- 2 гвоздики;
- 2 ст. л. 9% столового уксуса (эссенцию можно разбавить);
- 3–5 горошин душистого перца;
- 1 лавровый лист;
- 1 ст. л. сахара.
Приготовление: растворите соль, сахар и специи в воде, затем доведите до кипения и варите все в течение 5 минут. После этого добавьте 9% столовый уксус в кипящую воду. Маринад теперь готов. Поместите приготовленные грибы в кастрюлю и заливайте их горячей жидкостью. Продолжайте варить в течение 3–5 минут после начала закипания. Равномерно разложите грибы и жидкость по банкам и плотно закройте их крышками, пока они еще горячие.
Кисло-сладкий маринад для грибов
Ингредиенты:
- 1 кг грибов свежих;
- 250–300 г заливки.
Для заливки:
- 1 л воды;
- 35 г сахара;
- 30–35 г соли;
- 5–6 шт. лаврового листа;
- 10–12 шт. перца чёрного горького;
- 5–6 шт. гвоздики;
- 250 г уксуса 9%-го.
Приготовление: очищенные и промытые грибы следует отварить в соотношении 1:1 в подсоленной воде. Затем аккуратно уложите их в банки и добавьте 250–300 г заливки на каждый килограмм грибов. Чтобы приготовить заливку на 1 литр воды, потребуется 35 г сахара, 30–35 г соли и различные пряности. После варки внесите 250 г 9–го уксуса (при этом объем воды для варки составит 0,75 л).
Далее необходимо строго придерживаться следующей последовательности: предварительно прогрейте банку горячей водой, затем аккуратно налейте в нее горячую заливку (примерно 25% объема банки). С помощью шумовки или дырчатой ложки переложите грибы из кипящей воды в банку, заполняя оставшиеся 75% объема. Добавьте также часть пряностей. Закройте банки стерилизованными крышками, поместите их в контейнер с горячей водой и прогревайте при низком кипении: пол-литровые банки — 20 минут, литровые — 25 минут. После этого плотно закупорьте банки и дайте им остыть. Этот метод можно применять для консервации разнообразных съедобных грибов.
Маринад без уксуса
Ингредиенты:
- 400 мл воды;
- 1 ч. л. соли;
- по 3 лавровых листа, корицы, гвоздики и бадьяна;
- 3 г лимонной кислоты;
- 6 горошин черного перца.
Приготовление: приготовьте грибы, отваривая их в слегка подсоленной воде (2 столовые ложки соли на 1 литр). Удалите образующуюся пену шумовкой во время варки. Когда грибы опустятся на дно, приготовление можно завершить. Выложите грибы на дуршлаг, чтобы сцедить жидкость, затем поместите их в банки и залейте маринадом, заранее приготовленным (250–300 мл на 1 кг грибов). Прокипятите смесь на слабом огне в течение 20–30 минут, после чего немного остудите и добавьте ⅓ стакана 9%-го уксуса. Равномерно разлейте горячий маринад по банкам, оставив небольшой зазор до горлышка. Плотно закройте крышками и стерилизуйте при слабом кипении в течение 40 минут. После стерилизации немедленно закройте грибы крышками и поместите в холодное место для хранения.
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