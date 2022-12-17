Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецепт

Готовимся к Новому году. Рецепт быстрой селедки на праздничный стол.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Как засолить селедку быстро на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 невозможно представить без вкусных блюд. В год Кролика стоит отдавать предпочтения рыбе и легким закускам.

Главред расскажет, как правильно и вкусно засолить селедку дома на Новый год.

Превосходно вкусный рецепт, от которого у всех слюнки потекут. Уверенны, ваши близкие будут просить такой простой рецепт селедки.

Как засолить селедку быстро - рецепт

Вам понадобится:

Селедка - 2 шт

Лук - 1 шт

Перец молотый и горошком

Соль

Уксус

Масло

Селедку желательно выбирать свежую и жирноватую.

Промываем селедочку для засолки и отрезаем хвост, голову, плавники.

Рыбу почистить и промыть.

Разрезаем пополам, убираем все косточки и хребет. Удалить всю кожицу и порезать небольшими кусочками.

Лук почистить, порезать кольцами.

Селедку переложить в небольшое блюдо, наверх кольца лука.

Немного посыпать перцем селедку, добавить пару капель масла.

1 столовую ложку уксуса разбавить с 3 столовыми ложками воды.

Поливаем селедку уксусом с водой, немного солим, закрываем пищевой пленкой и отправляем селедку в холодильник на 1,5 часа.

Вкуснейшая селедка с медом - невозможно вкусный рецепт

Вам понадобится:

Селедка - 1 шт

Лук - 1 шт

Мед - 3 столовые ложки

Чеснок - по вкусу

Горчица

Уксус винный - 1 столовая ложка

Селедку чистим, убираем все косточки и нарезаем небольшими кусочками.

Лук помыть, почистить и порезать кубиками.

Чеснок выбираем в рецепт по вкусу. Два зубчика почистить и порезать небольшими кусочками.

Смешать на кончике чайной ложки горчицу с медом.

В лоток сложить селедку, лук, чеснок и залить все медовым маринадом.

Отправить селедку в прохладное место на 2-3 часа.

Читайте также: