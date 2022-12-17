Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецепт

Новый год 2023 невозможно представить без вкусных блюд. В год Кролика стоит отдавать предпочтения рыбе и легким закускам.
Главред расскажет, как правильно и вкусно засолить селедку дома на Новый год.
Превосходно вкусный рецепт, от которого у всех слюнки потекут. Уверенны, ваши близкие будут просить такой простой рецепт селедки.
Как засолить селедку быстро - рецепт
Вам понадобится:
- Селедка - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Перец молотый и горошком
- Соль
- Уксус
- Масло
Селедку желательно выбирать свежую и жирноватую.
Промываем селедочку для засолки и отрезаем хвост, голову, плавники.
Рыбу почистить и промыть.
Разрезаем пополам, убираем все косточки и хребет. Удалить всю кожицу и порезать небольшими кусочками.
Лук почистить, порезать кольцами.
Селедку переложить в небольшое блюдо, наверх кольца лука.
Немного посыпать перцем селедку, добавить пару капель масла.
1 столовую ложку уксуса разбавить с 3 столовыми ложками воды.
Поливаем селедку уксусом с водой, немного солим, закрываем пищевой пленкой и отправляем селедку в холодильник на 1,5 часа.
Вкуснейшая селедка с медом - невозможно вкусный рецепт
Вам понадобится:
- Селедка - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Мед - 3 столовые ложки
- Чеснок - по вкусу
- Горчица
- Уксус винный - 1 столовая ложка
Селедку чистим, убираем все косточки и нарезаем небольшими кусочками.
Лук помыть, почистить и порезать кубиками.
Чеснок выбираем в рецепт по вкусу. Два зубчика почистить и порезать небольшими кусочками.
Смешать на кончике чайной ложки горчицу с медом.
В лоток сложить селедку, лук, чеснок и залить все медовым маринадом.
Отправить селедку в прохладное место на 2-3 часа.
Читайте также:
- 3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит Кролик
- Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецепт
- Самая вкусная и очень быстрая пицца на сковороде за 5 минут: рецепт, от которого все без ума