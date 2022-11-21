Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый год

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 12 часов минут Кухня Кухня Интернациональная

Курица на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год всегда не обходится без вкусных горячих блюд. Курица или запеченное мясо всегда присутствуют на столе украинцев.

Сегодня вам расскажем как приготовить маринад для курицы, чтобы она была хрустящей.

Уверенны, такой рецепт курицы на Новый год 2023 понравится всем.

Как вкусно замариновать курицу на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

Курица - 1 шт

Мандарины - 1 кг

Мед - 2 столовые ложки

Соевый соус - по вкусу

Петрушка, укроп

Кинза - по вкусу

Оливковое масло

Соль

Перец

Цедру мандаринов натрите на мелкой терке. Из мандаринов сделать сок.

Порезать укроп, петрушку и кинзу. Добавить одну столовую ложку оливкового масла и соевого соуса.

Маринад смешать и полить курицу.

Также курицу хорошо натереть солью, перцем и цедрой мандарина.

Переложить в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1 сутки.

Перед приготовлением хрустящей курицы в духовке нужно сделать вкусную подливу.

Мед, сок мандаринов и цедру поставить на огонь и довести до кипения.

Полить курицу и дать постоять 5 минут.

В это время разогреть духовку до 200 градусов.

Отправить курицу в маринаде запекаться в духовку на 55 минут.

Если мандариновый соус остался, можно полить горячую курицу и оставить в духовке еще на 5 минут.

Корочка станет хрустящей и невероятно вкусной.

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