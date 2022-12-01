УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Рулет на Новый год 2023 с 1 секретным ингредиентом: рецепт, от которого невозможно отказаться

1 декабря 2022, 16:30

Очень вкусный рецепт куриного мясного рулета на Новый год 2023. Быстрый рецепт для всей семьи.

Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
рулет на новый год, рецепт на новый год, куриный рулет рецепт
Куриный рулет на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Какой Новый год 2023 может быть без вкусного и сочного мяса на праздничном столе. Готовим удивительные рецепты с нами.

Вкуснейший куриный рулет можно приготовить быстро, главное знать несколько хитростей.

Выбирайте для куриного рулета не филе, а бедра на кости. Только из такого мяса получится сочный и нежный вкус.

Куриный рулет на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Окорочка куриные - 1,2 кг
  • Морковка - 2 шт
  • Чеснок - 1 зубчик по вкусу
  • Желатин - 25 гр
  • Соль
  • Зелень
  • Гранат
  • Специи

Куриное мясо хорошо помыть, аккуратно удалить кожу и кости.

Можно куриное мясо немного отбить и порезать на крупные куски.

Натереть зубчик чеснока, добавить в небольшую пиалу желатин, соль, специи и хорошо все перемешать.

Морковку помыть, почистить и порезать тонкими полосками.

Смешать специи с желатином и куриным мясом и дать настояться 15 минут.

На противень переложить бумагу для запекания, далее часть куриного мяса, по середине морковку и сбрызнуть все оливковым маслом.

Второй частью мяса закрываем морковь и свернуть все в рулет.

Переложить рулет в стеклянную форму для запекания и отправить в духовку на 60 минут при 200 градусах.

Мясо должно дать много сока, что придаст нежный вкус рулету на Новый год.

Посыпать все гранатом и подавать к столу.

Читайте также:

рецепт курица Новый год 2023 интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:55

Украденный русскими енот Анатолий жестко грызанул за пальцы коллаборанта Сальдо

16:43

Будут белые, как снег: 3 эффективных способа, как отстирать подушки от желтых пятен

16:40

"Знаю, кого ждем и это до слез": Тарабарова поделилась новостью о беременности

16:31

Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь бедуВидео

16:30

Рулет на Новый год 2023 с 1 секретным ингредиентом: рецепт, от которого невозможно отказатьсяВидео

Реклама
16:25

"Никакого новогоднего перемирия не будет": астролог о том, что произойдет на фронте в декабреВидео

16:18

"Виновными будем все": Скабеева закатила истерику, испугавшись победы УкраиныВидео

16:16

В Favbet заявили, что поддерживают курс государства на легализацию криптовалют реклама

15:46

Потап подогрел слухи о разводе с КаменскихВидео

15:44

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: сколько детей путешественнику предсказали карпатские мольфарки

15:40

В Украине ударят морозы: синоптик назвал сроки и самые низкие температурыВидео

15:17

"Много раненых": в Офисе президента озвучили настоящие потери Украины в войнеВидео

15:07

В Беларусь срочно прибыл рейс с русскими генералами и неизвестный элитный борт - СМИВидео

15:06

РосСМИ опубликовали снимок жутко постаревшей Ренаты Литвиновой

15:01

"Мы и Сталинград обстреливали": Лавров цинично объяснил, почему РФ обстреливает ХерсонВидео

14:51

Меган Маркл случайно засветила фото подросшего сына

14:43

Будет не только ракетный удар: в Минобороны назвали направление, где РФ планирует наступлениеВидео

14:35

Путин и Гитлер – сиамские близнецы, Россия недостойна переговоров и должна развалиться – Данилов

14:16

Анна Богдан без макияжа засветила, с кем отдыхает на Доминикане

14:14

"Власть вас предупредит": Данилов сделал важное заявление о приближении ракетных ударов РФВидео

Реклама
14:11

В ЕС решили поставить потолок цен на русскую нефть в 60 долларов - BloombergВидео

14:00

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

13:41

Опасения Запада из-за операции ВСУ по Крыму: эксперт объяснил, как действовать УкраинеВидео

13:31

Приземлился на пятую точку: неуклюжий Путин "влип" в конфуз в его резиденции – СМИВидео

13:25

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

13:23

Уже пятый случай по стране: испанскому премьеру прислали письмо со взрывчаткойВидео

13:00

Гороскоп на 2 декабря 2022: Рыбы будут искать новые связи, а Близнецы – решение проблем

12:52

До 10 декабря есть риск залезть в долги: астролог Росс назвал самые опасные для финансов даты этого месяцаВидео

12:43

Переобулся в воздухе: Лавров побредил о том, что РФ никогда не просила Украину о переговорахВидео

12:42

Лободе таки отменили несколько концертов в Литве

12:34

"Повару Путина" Пригожину высоких должностей не светит, ЧВК Вагнера легко могут "прикрыть" – эксперт

12:00

ВСУ способны освободить Крым в 2023-м, если за 2-3 месяца накопят резервы и вооружения – Згурец

11:57

Франция начала создавать специальный трибунал для русских оккупантовВидео

11:47

Физрук-оккупант из РФ добровольцем пошел на войну и вернулся домой "грузом 200"

11:43

"А что она должна говорить": стало известно, почему Ротару молчит о войне

11:35

"Пригожин прикрывает Путина": диктатору РФ на самом деле выгодны военные поражения своей армии – СнегиревВидео

11:35

Лукашенко разразился паранойей: сражается с воображаемым противником и бредит об угрозахВидео

10:48

"Путин – буратинко, умеет только обманывать": Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победыВидео

10:47

Гороскоп на декабрь 2022: названы 4 неудачника месяца - им светит увольнение, травмы и ссоры

10:47

Россия хотела захватить Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSIВидео

Реклама
10:30

"Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии

09:57

"В РФ лед тронулся, Путина уже послали на три буквы": военный объяснил, как распадется РоссияВидео

09:55

Уже весной РФ попросит пощады: адмирал США рассказал, как Украина может выиграть войну

09:52

Почему авокадо нужно есть каждый день: чем фрукт полезен для женщин и мужчин

09:51

Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплатыВидео

09:11

Как "спасти" заряд ноутбука и продлить его работу от батареи при отключениях света

09:00

На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

08:57

В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили измененияВидео

08:56

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

08:50

Россия закрывается в сталинский концлагерьмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять