Рулет на Новый год 2023 с 1 секретным ингредиентом: рецепт, от которого невозможно отказаться

Очень вкусный рецепт куриного мясного рулета на Новый год 2023. Быстрый рецепт для всей семьи.
Какой Новый год 2023 может быть без вкусного и сочного мяса на праздничном столе. Готовим удивительные рецепты с нами.
Вкуснейший куриный рулет можно приготовить быстро, главное знать несколько хитростей.
Выбирайте для куриного рулета не филе, а бедра на кости. Только из такого мяса получится сочный и нежный вкус.
Куриный рулет на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Окорочка куриные - 1,2 кг
- Морковка - 2 шт
- Чеснок - 1 зубчик по вкусу
- Желатин - 25 гр
- Соль
- Зелень
- Гранат
- Специи
Куриное мясо хорошо помыть, аккуратно удалить кожу и кости.
Можно куриное мясо немного отбить и порезать на крупные куски.
Натереть зубчик чеснока, добавить в небольшую пиалу желатин, соль, специи и хорошо все перемешать.
Морковку помыть, почистить и порезать тонкими полосками.
Смешать специи с желатином и куриным мясом и дать настояться 15 минут.
На противень переложить бумагу для запекания, далее часть куриного мяса, по середине морковку и сбрызнуть все оливковым маслом.
Второй частью мяса закрываем морковь и свернуть все в рулет.
Переложить рулет в стеклянную форму для запекания и отправить в духовку на 60 минут при 200 градусах.
Мясо должно дать много сока, что придаст нежный вкус рулету на Новый год.
Посыпать все гранатом и подавать к столу.
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