Рулет на Новый год 2023 с 1 секретным ингредиентом: рецепт, от которого невозможно отказаться

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут

Куриный рулет на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Какой Новый год 2023 может быть без вкусного и сочного мяса на праздничном столе. Готовим удивительные рецепты с нами.

Вкуснейший куриный рулет можно приготовить быстро, главное знать несколько хитростей.

Выбирайте для куриного рулета не филе, а бедра на кости. Только из такого мяса получится сочный и нежный вкус.

Куриный рулет на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Окорочка куриные - 1,2 кг

Морковка - 2 шт

Чеснок - 1 зубчик по вкусу

Желатин - 25 гр

Соль

Зелень

Гранат

Специи

Куриное мясо хорошо помыть, аккуратно удалить кожу и кости.

Можно куриное мясо немного отбить и порезать на крупные куски.

Натереть зубчик чеснока, добавить в небольшую пиалу желатин, соль, специи и хорошо все перемешать.

Морковку помыть, почистить и порезать тонкими полосками.

Смешать специи с желатином и куриным мясом и дать настояться 15 минут.

На противень переложить бумагу для запекания, далее часть куриного мяса, по середине морковку и сбрызнуть все оливковым маслом.

Второй частью мяса закрываем морковь и свернуть все в рулет.

Переложить рулет в стеклянную форму для запекания и отправить в духовку на 60 минут при 200 градусах.

Мясо должно дать много сока, что придаст нежный вкус рулету на Новый год.

Посыпать все гранатом и подавать к столу.

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